La polemica: cosa ci faceva un monopattino sulla tangenziale domenica sera?

L’incidente avvenuto in tangenziale domenica sera apre il fronte delle polemiche. Il 30 enne di nazionalità libica infatti – secondo la ricostruzione della polizia locale – avrebbe attraversato tutta a tangenziale perpendicolarmente, cosa vietatissima.

La ragazza 23 enne non avrebbe fatto in tempo a vederlo centrandolo in pieno. Il 30 enne ha subito un grave trauma facciale e non è in pericolo di vita, anzi, starebbe anche abbastanza bene vista la dinamica dell’incidente.

La 23 enne è stata ricoverata in stato di shock al pronto soccorso. Per lei oltre al danno e allo spavento arriveranno anche i danni che nessuno probabilmente le risarcirà.

Ma cosa ci faceva sulla tangenziale domenica sera un monopattino?

E cosa ci faceva ieri pomeriggio un monopattino ad impegnare la rotonda di Gardolo di fronte al Poli, come è stato segnalato da alcuni cittadini?

Facciamo però chiarezza: il monopattino può circolare liberamente sulle piste ciclabili e sulle strade con limite a 30 Km/h., è vietata la circolazione sui marciapiedi e sulle tangenziali. Non c’è obbligo di casco, targa e assicurazione. Il monopattino è equiparato in tutto e per tutto ad una bicicletta.

Di fatto l’esclusione di transito sui marciapiedi e la limitazione alle ciclabili, escluderebbe le ciclopedonali, ma come sempre succede passate le titubanze iniziali i monopattini sfidano le insidie del traffico.

Attenzione perché senza assicurazione i danni eventualmente causati, restano a carico del conducente che è tutto da verificare se sarà in grado o meno di rimborsare le spese.

Velocità ed equilibrio precario, rendono il monopattino di fatto pericoloso, ma anche oggetto misterioso in quanto non classificato in nessuna categoria di veicoli. Però è diventato un simbolo della mobilità alternativa e quindi una sorta di status symbol del cittadino green ed alla moda.

Il contributo statale ha fatto il resto e così il giocattolo regalato dal governo per distrarre gli italiani alle prese con la crisi economica, ha fatto furore.

I problemi non interessano a nessuno fino a quando non succede l’incidente grave come quello di domenica sera, ma alla fine i provvedimenti limitativi o una regolamentazione potrà arrivare solo dal governo.

Non solo, ma i monopattini e e-bike sono facilmente truccabili con kit acquistabili senza problema alcuno in internet ( li propone anche Amazon) e con una modifica alla centralina si possono raggiungere anche i 50 chilometri orari.

Un potenziamento difficilmente individuabile dalle forze dell’ordine che è molto difficile che vadano a controllare un monopattino o una e-bike, ma che aumenta il rischio di incidenti gravi.