Il consiglio provinciale approva l’assestamento dei conti

L’assestamento del bilancio preventivo 2020 del Consiglio provinciale è stato esaminato e approvato questa mattina in aula, con 32 sì e 3 no.

Un voto a se stante è stato espresso dall’aula per il riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza n. 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro: 21 i sì, 12 no, 2 astenuti.

Il documento al voto assesta il bilancio consiliare 2020 a 9 milioni e 190 mila euro. Esso prevede che l’avanzo di amministrazione 2019 resosi disponibile – e pari a 2 milioni di euro – verrà restituito al bilancio Pat.

L’Ufficio di presidenza consiliare ha dato precise indicazioni alla Giunta provinciale di destinare questi risparmi di gestione a sostegno delle famiglie più esposte alla crisi economico-sociale e al sostegno di quella parte della cittadinanza che risente particolarmente della situazione di crisi, rimpinguando le risorse per l’assegno unico, il bonus alimentare e altri strumenti simili.

Con l’assestamento si rimpinguano poi alcuni capitoli di bilancio (soprattutto per la digitalizzazione dell’ente) e si prevede invece una contrazione della spesa per le mostre d’arte della Presidenza, per diretto effetto del lockdown nei mesi primaverili.

In discussione, i membri di minoranza nell’Ufficio di Presidenza consiliare hanno rivendicato la scelta di portare a 2 milioni di euro l’avanzo contabile da restituire alla Provincia e di chiederne la destinazione alle famiglie trentine bisognose. Altri consiglieri di minoranza hanno espresso totale contrarietà per l’avallo di un bilancio contenente anche la spesa per la causa di lavoro relativa all’ex segretario particolare del presidente. Contrarietà anche per il risparmio conseguito tagliando le spese di palazzo Trentini per acquisto di quotidiani e riviste.

Un consigliere di maggioranza ha argomentato invece il voto positivo: la mozione di sfiducia al presidente è stata respinta dall’aula; la sentenza di lavoro non è definitiva; il bilancio garantisce efficienza ed efficacia all’assemblea legislativa provinciale. Altri colleghi di minoranza hanno criticato le posizioni emerse dai banchi dell’opposizione, hanno contestato il “giustizialismo” d’aula e hanno rinnovato pieno sostegno al presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio ha ringraziato la struttura consiliare e ha sottolineato i risparmi conseguiti in bilancio a valle di una ricognizione di tutte le voci di spesa sostenute dall’ente.