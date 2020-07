Furto autovettura a Povo, l’appello della proprietaria

Altre volte ha funzionato ed alla fine la macchina rubata è stata ritrovata.

In questo caso siamo a Povo ormai decisamente ex isola felice, dove nel pomeriggio di ieri è stata rubata una Fiat Punto targata CD047TX.

Quando ad essere rubate sono macchine datate spesso è perché sono più facili da forzare e mettere in moto, servono per coprire un tratto di strada breve e quando non servono più, vengono abbandonate al loro destino.

Potrebbe quindi non essere impossibile ritrovarla anche in tempi brevi, intanto giriamo l’appello e chiunque abbia notizie o per caso l’abbia anche trovata parcheggiata da qualche parte, contatti il numero telefonico in calce alla foto.

La proprietaria ha già sporto regolare denuncia di furto.

