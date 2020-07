Alcool, droga, degrado e vandalismi: ecco il mix e la mappa della movida trentina

L’incapacità e l’inadeguatezza della giunta di centrosinistra, ha fatto in modo che la movida cittadina si presenti come un problema di difficile soluzione ed oltretutto anche caratterizzato politicamente, invece che un’opportunità di svago per i giovani.

La sinistra antagonista con alcune frange anarchiche si ritrova stabilmente in Vicolo Santa Maria Maddalena e nella piazzetta di fronte al conservatorio. È in quel luogo che i problemi sono maggiori.

Quando il tasso alcolico si alza non sono mancati atti vandalici ai danni delle autovetture dei residenti che sono ormai stremati dalla situazione.

Uscendo dalla piazzetta si entra in una movida del tutto diversa quella di Largo Carducci dove a fare la selezione è di certo il costo medio delle bevande, in questo caso la presenza è decisamente numerosa, ma al di là di un qualche serata con toni alti, la situazione è sotto controllo.

A seguire Piazza Pasi e Piazza Duomo dove la movida è decisamente salottiera, ma basta fare pochi metri e la situazione in Via Cavour è esplosiva e decisamente fuori controllo la situazione in Piazza Santa Maria Maggiore e nei vicoli comunicanti.

Questi sono territori di spaccio e con una presenza anarchica continuativa.

Costante della situazione cittadina sono le lamentele periodiche dei residenti, ma in tanti anni l’amministrazione comunale non ha fatto nulla per contrastare un fenomeno pericoloso come il mix giovani, alcol e droga.

Per fortuna l’inerzia del centro sinistra trentino non è caratteristica comune di altre amministrazioni. A Cesenatico per esempio a controllare il territorio ci sono cinque pattuglie fisse che girano notte e giorno col solo scopo di contrastare la movida esagerata.

Ad Ancona dalle 21 scatta il divieto di vendita di alcolici su tutto il territorio comunale, a Bologna per il troppo caos, il sindaco ha chiuso Piazza San Francesco tradizionale luogo di ritrovo per la movida.

A Porto San Giorgio sono stati intensificati i controlli per la vendita di bevande alcoliche ai minori. A San Benedetto del Tronto sono stati chiusi due locali.

A Trento? Ovviamente nulla. Il sindaco ha caratterizzato i suoi mandati con la mancanza di volontà di prendere decisioni in attesa che i problemi si risolvessero da soli.

In questo modo Andreatta e la sua giunta regalano all’amministrazione che verrà molte questioni aperte: una di queste è quella della movida. Un problema che va risolto e che coinvolge molti giovani fra cui quasi 18 mila universitari che gravitano nel nostro capoluogo e che hanno il diritto ad un divertimento sano e allegro.

Quindi non si tratta di dire: «Movida si oppure movida no! Ma Movida come!»