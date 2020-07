Aggredito dall’orsa Daniza: a Daniele Maturi in appello negato il risarcimento

Daniele Maturi, all’epoca 38 enne, era stato aggredito dall’orsa Daniza il 15 agosto del 2014 nei boschi della Val Rendena.

Quel giorno l’uomo riportò ferite alla schiena e a una gamba. Daniza era stata poi catturata, e morì a causa dell’anestesia.

L’aggressione di Maturi diede il via al problema orso in Trentino, mai fino a quel momento infatti esseri umani erano stati aggrediti dal plantigrado.

Pubblicità Pubblicità

La storia scatenò anche il mondo ambientalista che organizzò numerose manifestazioni contro la giunta Rossi e a sostegno degli orsi in Trentino. La promessa dei numerosi manifestanti era quella di non venire più in vacanza nella nostra regione. Quanto successo comunque non penalizzò il turismo Trentino che, anzi, negli anni che seguirono aumentò di molto le presenze sul territorio dei turisti.

Maturi, dopo l’aggressione aveva chiesto un risarcimento di 140 mila euro per i danni riportati, ma la Provincia non ha mai voluto risarcirlo in quanto afferma di non avere nessuna responsabilità sull’accaduto.

Esiste una legge che prevede un risarcimento dei danni provocati dagli orsi, ma non esiste nessuna norma che preveda il risarcimento per chi venga aggredito.

Pubblicità Pubblicità



La causa era stata avviata nel 2017 e in primo grado i giudici avevano dato ragione a Daniele Maturi abbassando però il risarcimento a 20 mila euro.

In appello i giudici avevano ribaltato la sentenza affermando che la Provincia non avesse nessuna responsabilità.

Nel caso in cui la Cassazione dovesse dare ragione all’uomo sarebbero tante le aggressioni all’uomo da parte di orsi da dover risarcire. Un tempo esisteva un’assicurazione che copriva i danni da orsi, ma i tempi sono cambiati e tale assicurazione non esiste più.