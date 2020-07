“1 anno per la vita”: il Comune di Cles promuove un interessante progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni

“1 anno per la vita” è il titolo di un interessante progetto, aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che offre a 2 ragazze e 2 ragazzi la possibilità di mettere a disposizione degli altri un anno della loro vita scoprendo il mondo del volontariato.

I partecipanti vivranno un’esperienza di volontariato coinvolgente, gratificante, strutturata e accompagnata, ben diversa dalle opportunità di volontariato occasionale.

Il volontariato, infatti, è oggi una realtà in cui è possibile emozionare e formare i ragazzi, donando loro la possibilità concreta di spendersi e lottare da protagonisti per realizzare un tessuto sociale solidale e altruistico.

Ad oggi è uno dei pochi settori in ampia espansione in quanto collante tra le istituzioni e il mondo reale e si sta ogni giorno di più delineando come il lavoro del domani. Sono pochi, però, i suoi addetti competenti e qualificati.

Sempre più spesso le istituzioni si appoggiano sulle loro strutture, chiedendo servizi sempre più capillari, efficienti e personalizzati per coprire i buchi e falle del sistema di servizi pubblici e privati offerti alla popolazione che, troppo spesso, trascurano le categorie più deboli ed emarginate che non hanno la possibilità di provvedere economicamente a se stesse.

Un’opportunità da cogliere al volo, dunque. La domanda va presentata entro il 1° settembre 2020 e l’avviso completo e il modello per la richiesta sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.cles.tn.it

