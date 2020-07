Straniera positiva al Covid-19 partorisce all’ospedale di Rovereto, mamma e bambino stanno bene

Ogni tanto anche sul fronte di questo brutto virus arrivano delle notizie positive.

“Una signora straniera, positiva al Covid-19, ha partorito stanotte all’ospedale di Rovereto. Sia lei che il bambino stanno bene”.

Con queste parole l‘assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia ha voluto mettere in luce questa lieta notizia. “La presa in carico e l’immediata effettuazione del tampone con il riscontro della positività – ha spiegato l’assessore alla salute – hanno consentito sia una corretta gestione del caso sia di garantire la più completa sicurezza per la mamma, il nascituro e, soprattutto, per gli operatori sanitari. Siamo davvero felici di questa notizia e, accanto alle congratulazioni per il lieto evento e ai nostri migliori auguri alla neo mamma, vogliamo ringraziare, come amministrazione, il personale dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale, guidato dal dottor Fabrizio Taddei, che ha seguito con attenzione, accortezza e sensibilità tutte le fasi del parto”.

La signora, residente nel veronese, era di passaggio in Trentino in visita ad alcuni parenti residenti nella zona dell’Alto Garda.

Il parto è avvenuto con quindici giorni di anticipo, nell’ospedale di Rovereto.

Mamma e bambino stanno bene, ma dovranno essere sottoposti ad isolamento visto la positività della mamma al tampone. Dopo le dimissioni la signora rientrerà al proprio domicilio e sarà seguita dalla Ulss di Verona, per monitorare il decorso dell’isolamento.

