Padre Zanotelli: «Autobus gratis ai migranti e non agli anziani e Trentino ripopolato da africani». La Lega insorge

Per padre Zanotelli gli autobus gratis dovevano essere destinati ai migranti e non agli anziani Trentini e il Trentino andrebbe ripopolato con gli africani.

In concreto è questo il concetto espresso dal prete avversario della lega da sempre.

Non è mancato in tempo reale a stretto giro di posta la replica degli esponenti del carroccio.

È arrivato ad un punto che sfocia dal necessario confronto democratico e dilaga nell’offesa grave per la terra trentina e per tutti i trentini.» – Attacca Marco Leonardelli presidente dei giovani della lega.

Che continua: «Quest’ultimo auspica che il Trentino venga ripopolato all’insegna del modello Riace, resto attonito, e spero di parlare per tutta la comunità trentina, nel vedere un uomo di chiesa auspicare un modello basato sull’illegalità per la nostra terra. A padre Zanotelli vorrei ricordare che il Trentino ha conquistato con il sangue dei nostri nonni e bisonni la libertà e l’autonomia, e che quindi questo popolo va difeso e messo in condizione di continuare a tramandare la propria identità e amore per il territorio, non sostituito da individui che non ne conoscono la storia, il valore e non nutrono nessuna appartenenza».

Per Leonardelli è «di inaudita gravità il disinteresse del Padre nei confronti del patrimonio storico e culturale della nostra terra che rischia, stando alla sua proposta , di essere soppiantato con violenza istituzionale e gettato nell’oblio. I Trentini devono invece tornare a fare figli, che restino nelle nostre terre, che coltivino i nostri valori, che tramandino le nostre eccellenze e i nostri meravigliosi costumi a tutto il mondo. Questo processo non sarà dato da una sostituzione etnica della sua gente, bensì da una rivoluzione infrastrutturale, da un ampliamento dei servizi e da una vasta offerta di lavoro qualificato che serva da sprone per tenere i nostri ragazzi nella nostra terra».

«La Lega – conclude – non permetterà che i vari don Zanotelli e Mimmo Lucano approdino nella nostra terra calpestando secoli di storia ed impiantando modelli di neo schiavismo e di illegalità in Trentino. Viva il Trentino e viva i Trentini»

