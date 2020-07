Mezzolombardo e l’auspicato rientro in classe a settembre. Vedovelli: «Mettiamo a disposizione delle scuole gli spazi comunali»

Dal Palazzo ex Martini in Piazza Vittoria (o almeno quello che resta) al Palazzo ex Pretura, fino alle sale comunali come Sala Spaur e Sala Dallabrida. Ma anche degli spazi all’aperto nei periodi in cui è possibile rimanere all’esterno.

Il consigliere di Mezzolombardo Partecipa Konrad Vedovelli ha depositato nei giorni scorsi un’interrogazione nella quale chiede al sindaco Christian Girardi e all’assessore competente Francesco Betalli di verificare la possibilità di mettere a disposizione delle scuole del paese alcuni locali nei vari fabbricati di proprietà comunale.

Una delle problematiche più sentite, più vissute e che destano più preoccupazione in merito alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, infatti, è il ritorno a scuola di bambini e ragazzi tra meno di due mesi. Ritorno che, per Vedovelli, dovrà essere garantito in presenza.

Pubblicità Pubblicità

«In questi mesi i bambini e i ragazzi sono rimasti a casa, molti hanno sofferto per la mancanza di socialità, una priorità e un bisogno primario nei primi anni di vita e nell’adolescenza – scrive Vedovelli, che nell’interrogazione riporta anche un lungo e accorato appello rivolto recentemente da un folto gruppo di genitori alle autorità provinciali e comunali del Trentino –. A settembre la scuola deve assolutamente ripartire garantendo la presenza in aula di tutti i ragazzi».

Per questo bisogna fornire degli spazi adeguati alle varie scuole di Mezzolombardo, mettendo a disposizione sale ed edifici comunali per favorire la presenza in classe di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, dai più piccoli della Scuola Materna ai più grandi delle Superiori.

«Per far questo – conclude Vedovelli – chiediamo anche alle associazioni, che magari in questo momento occupano con le loro sedi alcuni locali, di fare un’azione benevola e di cedere temporaneamente gli spazi ai bambini e ai ragazzi, in modo che tutti possano frequentare in aula e non si perdano uno dei periodi più importanti e formativi della propria esistenza».

Pubblicità Pubblicità



Nell’interrogazione il consigliere di Mezzolombardo Partecipa chiede pertanto di verificare la possibilità di mettere a disposizione, tra i tanti fabbricati di proprietà del Comune di Mezzolombardo, dei luoghi da destinare provvisoriamente ad aule e di coinvolgere anche la Provincia, affinché si adoperi velocemente per mettere in atto delle azioni mirate che rendano agibili questi spazi.

Pubblicità Pubblicità