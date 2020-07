La tragedia di Andrea Rossetti, gli amici: «Siamo senza parole, ci mancherai da morire»

L’incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Andrea Rosetti, 42 anni, aveva da poco chiuso il bar della Ursus Adventure, il centro rafting che aveva aperto con altri due soci, e stava ritornando nella sua abitazione a Dimaro.

All’altezza di Commezzadura la sua auto si è portata troppo sulla sinistra schiantandosi prima contro una staccionata in legno e poi contro il muro che separa la statale dalla pista ciclabile e dalla ferrovia Trento-Malè.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Commezzadura e di Malè, che con le pinze idrauliche hanno estratto il corpo dell’uomo della lamiere.

Pubblicità Pubblicità

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso con il medico rianimatore, ma l’uomo era morto sul colpo e non c’è stato più nulla da fare.

Uno dei pali in legno della staccionata era entrato all’interno dell’auto e lo aveva colpito alla testa. Dai rilievi effettuati dai carabinieri di Malè è emerso che sull’asfalto non c’è stato nessun segno di frenata. Il 42 enne potrebbe aver avuto un colpo di sonno o un malore.

Andrea Rosetti era nato a Forlì ed era vissuto nel centro romagnolo fino all’età di vent’anni. Era diventato poi istruttore di kitesurf in Toscana.

Pubblicità Pubblicità



Quando era piccolo i suoi genitori lo portavano spesso in Val di Sole e una volta grande aveva deciso di ritornarci, innamorandosi ancor di più di questa valle e decidendo di trasferirsi definitivamente.

Pubblicità Pubblicità

Aveva iniziato lavorando come commesso in un negozio di noleggio sci e snowboard diventando poi maestro di snowboard. Era inoltre guida e formatore nel settore della mountain bike.

Con il passare del tempo aveva deciso di fondare insieme a due amici, Alessandro Fantelli e Tommaso Albasini, un centro rafting, la Ursula Adventure.

Rossetti era una persona amata e molto conosciuta. Dopo la sua morte sul suo profilo sono state decine i messaggio commoventi di addio.

«Sei stato il primo a spronarmi a provare le selezioni quando ancora passavamo le nostre giornate di snowboard spensierato sulle piste di Folgarida e Marilleva! Avevi sempre una parola gentile e un sorriso per tutti e ti voglio ricordare così Andrea Rosetti mancherai in Val di Sole e non solo..ma tu continua a Scivolare..ovunque tu sia!» – Scrive l’amica Anne

«Mi hai insegnato ad andare in snow sacrificando le tue pause pranzo, mi hai insegnato il kite e a superare le mie paure. Con te tutto sembrava facile perché tu accompagnavi tutto con quel sorriso contagioso. Sapere che non ci sei più mi ha lasciato senza fiato. Ciao amico fai buon viaggio. Grazie per averci lasciato un pezzo di te da raccontare» – Gli fa eco l’amica Nadia.

E poi Alessia: «Ciao Andrea Campiglio non sarà mai più la stessa senza di te, niente lo sarà. Mi mancherai da morire». E ancora Alessandro:«Sono sicuro Andrea Rosetti che tu sapresti sorridere, trovare le parole e farci stare meglio anche oggi, in un momento così triste. Io non sono bravo come lo eri tu e non trovo ragione per quanto ti è accaduto. Sono arrabbiato. Ti ho conosciuto poco e niente, ma in quel poco e niente ho visto una bella persona che ricorderò», ed infine Marco: «Amico mio di tante avventure, se ne va un pezzo di me…fai buon viaggio spero che troverai tante montagne da surfare!» e Gianni: «Non c’è pace .. non può’ esserci … abbiamo sempre condiviso ogni passo delle nostre vite .. eravamo sempre presenti l’uno per l’altro anche se a volte lontani ..hai realizzato i nostri sogni …. ogni giorno sapevamo che se ci fossimo cercati saremmo sempre stati pronti l’uno per l’altro .. queste le nostre certezze ..il tuo vivere che mi contagiava e mi dava forza…la tua libertà .. perché era fondamentale per noi condividere ogni fatica .. perché nella vetta eravamo liberi !! Grazie per la bellissima amicizia che mi hai dato .. un giorno ci rincontreremo e solo Dio sa che casinò faremo !! Ciao»

Trovo la mia strada – Spiegava Andrea sul sito ursus adventures – Trovo un lavoro nel settore dell’outdoor, scopro così una valle piena di attività: dal rafting, al canyoning, al tarzaning, al kayak, alla mountain bike.

Inizio a praticare la mountain bike, quella che ti porta ad esplorare la natura ad ascoltare il silenzio delle montagne, a godere del territorio che ti circonda. La mtb mi prende talmente tanto che intraprendo anche qui un percorso di formazione e divento guida e formatore.

Proprio nell’ambiente dell’outdoor negli anni successivi, instauro amicizie con persone che condividono la mia filosofia, persone che guardano sempre il lato positivo, persone che gli imprevisti li superano, persone che mi insegnano quanto vale la pena lottare per la salvaguardia del proprio territorio.

Ecco, questa è la nostra filosofia, la filosofia di Ursus Adventures: persone capaci di farmi amare questo territorio, amici fidati che, negli anni, mi hanno insegnato a sentire la Val di Sole come casa mia.