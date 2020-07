La didattica a distanza tra nostalgia per la scuola tradizionale e una sfida per il futuro

Da un’indagine ancora in corso sulla scuola a distanza svolta dall’Osservatorio “Generazione Proteo” e pubblicata sulle Sole 24 ore emerge che su 3000 di studenti intervistati di età compresa tra i 16 e i 19 anni sull’intero territorio nazionale, il 36% di essi valuta positivamente l’esperienza finora vissuta, da un lato perché funzionale all’avanzamento dei programmi di studio e della preparazione, dall’altro perché ritenuta una preziosa occasione per riscoprire l’importanza delle tecnologie e del loro servizio alla scuola e alla didattica (15,4%).

Vi è poi il 43,2% di intervistati che, pur giudicando positivamente la didattica online, dichiara di sentire la mancanza della della scuola reale.

Non poteva mancare una piccola indagine sull’argomento da parte della nostra redazione.

Parlando con insegnanti di ogni ordine e grado si percepisce, a differenza di quello che si può pensare, non solo il loro grande impegno, ma anche un’enorme fatica per preparare le lezioni con un ambiente e canale comunicativo così diverso rispetto a quello da sempre utilizzato; spesso hanno parlato per mesi di fronte ad uno schermo senza un feedback su quanto dicevano, senza vedere il viso, l’espressione dei bambini o dei ragazzi anche perché i collegamenti spesso e volentieri erano senza videocamera e microfono.

Inoltre, non bisogna dimenticare che stare davanti ad uno schermo è di per sé decisamente stancante anche se le ore di lezione sono state pressoché ridotte. A volte tuttavia la classe virtuale era piena di ragazzi in attesa del loro insegnante capace di coinvolgerli sia nella classe reale che in quella vissuta attraverso lo schermo del computer.

Anche le verifiche degli insegnamenti sono state trasformate in test reperibili su determinate piattaforme e per quanto riguarda le interrogazioni, chissà se i ragazzi avevano i libri sotto il naso quando dovevano rispondere alle domande poste. Pure le scuse degli alunni per non aver studiato sono cambiate passando da “ho lasciato a casa il quaderno, ma i compiti li ho fatti” a “non va la connessione…“.

Ma gli insegnanti hanno avuto pazienza e sono andati avanti con i loro programmi sperando di uscire prima o poi dalla classe virtuale e tornare in quella reale, perché la realtà è sempre più bella e gratificante di qualsiasi immagine o rapporto virtuale.

Occorre inoltre valorizzare sia quei genitori che, per via della quarantena erano a casa e hanno potuto supportare il figlio nell’apprendimento delle lezioni, sia quelli che hanno dovuto continuare a lavorare e che hanno faticato davvero tanto a gestire tutta la situazione scolastica.

In ogni caso prima del Covid la comunicazione con i social era specifica, anche se non esclusiva del mondo dei giovani: nascevano e si consolidavano relazioni amicali e amorose, a volte senza approdare ad un vero contatto reale. Poi proprio i social o meglio le così dette piattaforme sono diventate il tramite esclusivo con gli insegnanti, con le istituzioni e all’improvviso la connessione ad internet non era più così importante.

Anzi di fronte alla fatica delle lezioni diventava quasi scomoda. Vi è stata una vera inversione di rotta: quello che era ricercato per estraniarsi dal mondo degli adulti è diventato l’unico canale di comunicazione per ogni cosa e con tutti i tipi di persona.

Ma ora diamo voce ad alcuni ragazzi maggiorenni che hanno risposto a diverse domande poste dalla nostra redazione e che è bene riportarne almeno una sintesi per dar vita a nuove riflessioni.

Anche i ragazzi in generale hanno lamentato una mancanza di feedback con i loro professori, e con il tempo questo è diventato frustrante. Anche se all’inizio, al di là dell’eventuale paura di un contagio, la quarantena era percepita come una lunga vacanza, con il passare dei giorni e delle settimane, la scuola vissuta da casa ha cominciato a pesare.

Non essere in classe con i propri compagni, non fare domande dirette a chi spiega la lezione è diventato sempre più difficile. Le occasioni per distrarsi erano maggiori e i ragazzi si sentivano meno coinvolti nell’apprendimento. Quasi tutti hanno detto che l’esame di maturità è stato più semplice del previsto e questo all’unanimità è stato decisamente un sollievo anche se è insorta una certa nostalgia della scuola reale, infatti non vi è nulla di più efficace e potente della presenza fisica per la crescita emotiva ed intellettuale dei giovani.

Ci chiediamo in ultimo che differenza ci possa essere tra l’esperienza della didattica scolastica online e un corso o un master online.

Molto probabilmente la metodologia della scuola aveva una tempistica e modalità didattica tradizionale e cambiava solo il canale e l’ambiente di comunicazione, mentre in un corso online ci si connette quando si vuole, si può stoppare la video-lezione nel momento in cui si perde l’attenzione o non si comprende un concetto, vi sono inoltre le schede riassuntive e si può scrivere al docente per maggiori delucidazioni.

Sperando che il nuovo anno scolastico inizi senza alcuna quarantena e che le aule siano pronte e adeguate ad accogliere insegnanti e alunni con ogni sistema di sicurezza, sarebbe in ogni caso interessante secondo diversi ragazzi, ma anche molti genitori che la scuola proponesse video-lezioni un pò più simili ai corsi online per facilitare l’apprendimento e la gestione del tempo.

Certamente creare video-lezioni implica un lavoro lungo e faticoso e competenze per nulla scontate, ma occorre cogliere questa sfida che probabilmente è indice di un grande cambiamento al quale non ci si può sottrarre.