Il centrodestra vola al 49.2%. Continua la crescita di Giorgia Meloni che supera i 5 stelle

È una corsa sostenuta in continua crescita quella di Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia. Un boom di consensi che si è sviluppato attraverso progressi costanti, distribuiti attraverso 12 mesi.

In poco più di 12 mesi il suo movimento nato dalle ceneri di Alleanza Nazionale ha guadagnato quasi il 10 per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019).

E per la prima volta Fdi tocca il 16%, un punto secco sopra il M5s fermo al 15%.

La rilevazione è firmata da Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. Prendendo i dodici mesi come parametro il verdetto è negativo anche per le due forze politiche che sostengono il Governo Conte: il Pd è a -3,4%; M5S a 2,3%. Mantiene intatto il suo elettorato, anzi guadagna qualcosa Forza Italia, con un + 0,3% di consensi in 12 mesi.

La Lega comunque resta al primo posto, con il 24,9%, in calo dello 0,4 rispetto alla scorsa settimana; il Pd al 20,2% ( 0,2%); Fratelli d’Italia al 16,0% (+ 0,2%); M5s al 15,0% (+ 0,3%); Forza Italia al 8,3 (+ 0,1%); la Sinistra al 2,9% (+ 0,2%); Azione al 2,9% (+ 0,1%); Italia viva al 2,7% ( 0,2%); +EU al 1,9% (+ 0,1%); Verdi al 1,6% ( 0,2%).

Guardando alle coalizioni il centrodestra toccherebbe quota 49,2% e con questa percentuale le alchimie difensive generate dalle possibili riforme elettorali proporzionaliste potrebbero ben poco. E questi dati potrebbero addirittura diventare superiori più ci avviciniamo all’appuntamento con le urne.

Per il centro destra arriva subito un bel banco di prova con le elezioni amministrative che si svolgeranno a breve in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e in circa mille comuni italiani. In quasi tutte queste regioni la coalizione di centro destra appare favorita.

