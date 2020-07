Bauer SpA, Massimo Di Filippo nuovo direttore commerciale

Massimo Di Filippo, dallo scorso 1 Maggio 2020, è il nuovo Direttore commerciale Bauer, succede a Marco Ariodante, che dal 2009 si è impegnato per consolidare la rete vendita interna dell’azienda trentina.

Di Filippo, classe 1969, dopo aver maturato una pluriennale esperienza presso realtà aziendali come San Carlo e Ferrero in cui ha acquisito conoscenze su più canali distributivi in particolare Gdo, Food Service e normal trade, approda in Bauer S.p.A. nel settembre 2019 come Head of Food Service and Industry.

È proprio la multicanalità che guiderà Di Filippo nella nuova strategia commerciale verso un presidio qualitativo, continuo e crescente di tutti i canali di vendita, garantendo la massima soddisfazione del trade e un inconfondibile attenzione verso il consumatore.

“Cercherò di infrangere la polarizzazione esistente in Gdo – spiega Di Filippo – creando una omogeneità multicanale di sviluppo del business, sviluppando il portafoglio prodotti e promuovendo qualità in tutta la filiera, innovazione costante e cura nei processi di lavorazione”.

“Sarà mio compito soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più attento ad uno stile alimentare sano, alla genuinità e al buon gusto – continua Di Filippo – senza mai scendere a compromessi su ciò che caratterizza Bauer: la qualità superiore e l’elevato contenuto di servizio di tutta la nostra gamma. Allo stesso tempo proseguirò il percorso sin qui effettuato aumentando la penetrazione del portafoglio prodotti a marchio Bauer in ambito nazionale e valorizzando il ruolo della Marca nella distribuzione moderna, e il valore che questa può dare alla categoria sia in termini di offerta che di giro d’affari, con un approccio orientato alla collaborazione e all’ascolto del Cliente.”

“Ci piace immaginare in un prossimo futuro, dei clienti che non siano solo dei comuni utilizzatori ma diventino ambasciatori dei nostri valori!”, conclude Di Filippo.

