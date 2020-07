Anche le aziende trentine a rischio infiltrazioni mafiose. L’allarme di Confcommercio

Dopo la liberazione dei boss, il governo PD-5 Stelle ha fatto un secondo potenziale regalo alla mafia.

Non rinviando il fuoco fiscale di fine mese che nel 2019 ha avuto un valore pari a 33,936 miliardi, ha incrementato il rischio di usura e infiltrazioni mafiose in 240 mila aziende italiane.

Del resto anche una recente indagine ha evidenziato come in Trentino ci siano interi settori economici a rischio investimenti mafiosi e come il comparto della ristorazione e alberghiero possano essere considerate le nuove frontiere degli investimenti illeciti che servono a riciclare denaro proveniente da fatti illeciti

La realtà è che in pochi saranno in grado di pagare in modo indolore le 246 scadenze fiscali da onorare da oggi a fine mese.

Chi ha avuto accesso al credito dei 25 mila euro li utilizzerà indebitandosi ulteriormente ed aumentando così il rischio fallimento per le proprie aziende. Ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di attuare una disubbidienza civile comunque costosa, non pagando le tasse, ma aspettando le cartelle di Equitalia per trattarne la rateizzazione?

In questa situazione i sindacati se ne stanno in silenzio. Anzi le segreterie di Cgil, Cisl e Uil hanno pensato bene di presentare una guida multilingue per orientarsi tra i diritti ed i doveri del mondo del lavoro, lasciando al loro destino aziende e lavoratori italiani che da qui a fine anno vivranno mesi drammatici.

Un contesto guardato con interesse dalla mafia pronta a giocarsi l’assist offerto dal governo. I rischi di infiltrazione mafiosa nelle nostre aziende partono dal lavaggio di denaro sporco collegato con l’usura.

Quale occasione migliore per “aiutare” operatori economici in difficoltà con denaro messo velocemente a disposizione che verrà poi pagato a tassi d’usura?

Il tutto poi al di fuori delle linee di credito bancarie con le quali non si va ad intaccare nessun rapporto.

Il secondo rischio che può rappresentare anche il finale del primo, è l’acquisto a prezzi stracciati delle attività in crisi.

I titolari delle aziende trentine avevano il sogno di trovarsi di fronte al cinese di turno disposto ad acquistare senza discutere aprendo una valigetta piena di contanti ed a qualcuno è anche successo.

Ma del tutto diverso sarebbe trovarsi di fronte qualche emissario mafioso. Succederà? Potrebbe succedere. Di certo il mancato rinvio delle scadenze fiscali ha aperto la strada.

In Trentino contro questo possibile fenomeno si è attivata fin da subito Confcommercio che ha istituito uno sportello apposito di «sicurezza».

In questo momento storico visto l’emergenza coronavirus il pericolo è l’usura. «Il fenomeno è molto sentito ed è evidenziato anche dal ministero dell’interno che per questo su consiglio di ConfCommercio ha istituito un fondo di microcredito. Il fenomeno dell’usura e le possibili infiltrazioni mafiose in questo periodo di emergenza economica hanno vita facile e devo essere monitorate e combattute. Stiamo anche monitorando le possibili offerte predatorie da parte di chi approfitta della crisi delle attività commerciali facendo delle offerte ignobili e ridicole. Il Trentino infatti è una preda molto appetitosa per chi vuole investire proventi derivanti da illeciti.» – Spiega Mario Garavelli il responsabile (foto)

Allo sportello sicurezza di Confcommercio Trentino possono rivolgersi tutti gli associati per segnalare episodi o esperienze di fatti delittuosi subiti dalla propria attività, per ottenere consigli e indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza, per conoscere quali iniziative mettere in essere per garantire sicurezza alla propria impresa