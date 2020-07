Dal 28 al 30 agosto al via la dodicesima edizione della MotoDolomitica

L’evento è organizzato dalla Scuderia Trentina Storica ed è riservato alle moto costruite fino all’anno 2000. Nel rispetto nelle norme post emergenza sanitaria il percorso sarà quest’anno leggermente diverso, ma toccherà comunque splendide località come Folgaria, Baselga di Pinè, Castello Tesino e Passo del Manghen.

L’evento verrà aperto venerdì 28 agosto dalle 18 alle 20 all’hotel Vela di Trento con la verifica delle iscrizioni. Sabato 29 agosto dalle 8 alle 9.30 ci sarà il trasferimento a Piazza Dante e dalle 10 ore partirà la prima tappa della dodicesima edizione.

Il percorso si snoderà lungo 200 chilometri e toccherà Rovereto, Folgaria e Passo Coe, con la visita alla Base Tuono, ex base missilistica dell’Aeronautica Militare.

Dopo il pranzo a Maso Spilzi, a Folgaria, si proseguirà attraversando i Sette Comuni, Asiago, Castello Tesino e una visita al Giardino d’Europa, simbolo dell’Unione Europea e intitolato ad Alcide de Gasperi. La parte finale prevederà la salita da Levico a Vetriolo e l’arrivo in località Compet.

Domenica 30 agosto alle ore 8 si partirà dalla località Compet in direzione Baselga di Pinè. In questo caso la lunghezza della tappa sarà di 90 chilometri. Si transiterà in Panarotta, si scenderà in Valsugana e si risalirà poi verso Passo del Manghen.

Da lì si scenderà in Val di Fiemme e poi in Val di Cembra, con l’arrivo a Baselga di Pinè dove avrà luogo il pranzo conclusivo e verranno consegnati i riconoscimenti.

