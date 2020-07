43 migranti in quarantena fuggiti dalle strutture di accoglienza

Nelle ultime ore sono due gli episodi inquietanti che hanno riguardato la fuga di gruppi di migranti appena sbarcati in Italia che erano obbligati alla quarantena.

Si sono perse le tracce di alcuni dei 25 migranti che erano stati trasferiti a Gualdo Cattaneo da Agrigento e che, risultati negativi al test del coronavirus, erano stati sottoposti a regime di quarantena precauzionale.

In un primo momento, dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo si erano allontanati 23 migranti, poi – ha riferito la Questura di Perugia – due di loro sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. “La gestione dei migranti da parte del governo è stata a dir poco superficiale”, ha dichiarato il primo cittadino Enrico Valentini.

Un altro episodio simile è avvenuto a Taranto, dove oltre 20 migranti sono scappati dall’hotspot. I 20 migranti giunti nei giorni scorsi da Lampedusa sono fuggiti ieri sera, dove erano in attesa di essere inviati in altri centri dopo l’identificazione.

Altri ospiti sono stati invece bloccati dalla Polizia nonostante il tentativo di allontanarsi dalla struttura, che si trova nella zona portuale. Le ricerche dei migranti fuggiti finora hanno dato esito negativo.

Mercoledì due migranti erano fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir in Sardegna, nonostante dovessero rimanere in quarantena per l’emergenza Coronavirus, hanno raggiunto un bar a Sestu (Cagliari) e hanno tentato un furto, ma uno di loro è stato arrestato.

Un migrante di 26 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato dai carabinieri per rapina. Ancora ricercato il complice. L’episodio è avvenuto ieri sera in via Parrocchia.

3 giorni prima si erano dati alla fuga altri migranti confinati in quarantena sempre nel centro di Monastir.

