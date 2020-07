Studenti: mercato delle locazioni bloccato. Durante il lock down a Trento persi 10 milioni di euro di affitti

Il rischio che la città di Trento corre, è quello di ritrovarsi città turistica senza turisti e città universitaria senza studenti.

Entrambe sono ancora due partite aperte, ma se per il turismo ci sono a disposizione meno di due mesi per tracciare un bilancio, per gli studenti siamo ancora alla fase di riscaldamento prima del fischio d’inizio.

Tutto è fermo in attesa di capire in che modo potrà riprendere sia l’anno scolastico che quello accademico.

Se per il primo qualche indicazione che porta ad un cauto ottimismo c’è, per il secondo l’intervento dell’altro giorno del rettore Collini, ha smorzato tutti gli entusiasmi.

Collini ha firmato una lettera agli studenti nel quale si parla di gestione di didattica a distanza, di presenze alle lezioni a rotazione e se così sarà, assisteremo al crollo delle locazioni ed a un drastico calo di tutto l’indotto generato dagli studenti universitari.

Infatti chi affitterà un’appartamento o una stanza sapendo che parteciperà al massimo alla metà delle lezioni e che la presenza a Trento sarà a termine e non continuativa?

D’accordo che le locazioni agli studenti sono ad alta se non altissima redditività, ma è anche vero che molti sono i casi di morosità a partire dallo scorso febbraio.

Non solo, il dipartimento di Giurisprudenza ha annunciato di garantire le lezioni con presenza in aula solo alle matricole e quindi tutti gli altri faranno a meno di affittarsi appartamento o stanza.

Tant’è che il mercato delle locazioni è fermo causa di una richiesta ridotta ai minimi termini. Ma la criticità non è solo questa.

Da una stima di settore nei mesi del lock down Trento ha mensilmente perso 10 milioni di euro tra affitti non pagati e blocco dell’indotto.

Un altro aspetto per nulla secondario è che i costi delle locazioni in città e circondario dipendevano da quelle studentesche per una proporzione che giocava al rialzo.

Se si ferma il mercato studentesco cosa succederà al resto del comparto? Dopo la corsa al rialzo, sarà corsa al ribasso?