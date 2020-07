Mezzolombardo, Girardi replica a Devigili: «Ambulatorio H24 al San Giovanni? La proposta c’è già dal 2015»

«Rimaniamo basiti nell’apprendere l’ultima iniziativa lanciata da Devigili, che pare abbia scoperto l’acqua calda. L’idea di istituire un ambulatorio per le piccole urgenze, attivo 24 ore su 24, nasce dalla nostra amministrazione ancora nel 2015. Una proposta suggellata poi da un protocollo d’intesa firmato dalla Provincia, da tutti i Comuni della Piana Rotaliana e dalle due Comunità di Valle della Rotaliana e della Paganella».

Il sindaco di Mezzolombardo Christian Girardi non usa mezzi termini per replicare a Giorgio Devigili, candidato sindaco di Futuro Insieme e responsabile sanitario del San Giovanni, che nei giorni scorsi aveva lanciato la proposta di istituire un ambulatorio per le piccole urgenze, attivo 24 ore su 24, al Centro Sanitario di Mezzolombardo (qui l’articolo).

Al primo cittadino pare quantomeno singolare che Devigili “faccia proprio” un progetto nato ormai 5 anni fa.

«Visto che il dottor Devigili millanta ruoli di responsabilità all’interno della struttura del San Giovanni – aggiunge Girardi – sarebbe forse il caso che si adoperi per far partire un servizio che dovrebbe già essere attivo a Mezzolombardo. Servizio fondamentale per la nostra gente e anche per sgravare i pronto soccorsi di Cles e di Trento».

Girardi sostiene inoltre che Devigili, responsabile sanitario del San Giovanni, sia perfettamente a conoscenza della proposta dell’amministrazione e del protocollo d’intesa. «Lui sa benissimo come stanno le cose – conclude il sindaco –. Invece che appropriarsi di una nostra iniziativa, magari si dia da fare affinché l’ambulatorio per le piccole urgenze diventi realtà».

