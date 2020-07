La figuraccia di Alex Benetti che copia i progetti di Alessia Ambrosi

Strano o quanto meno difficile che in periodo elettorale anche solo un consigliere circoscrizionale possa agire in maniera autonoma, senza coordinarsi con la segreteria del proprio partito.

Quello che è certo è che Alex Benetti (nella foto) consigliere del PD per la circoscrizione Bondone si è preso la scena per poi rimanere col classico cerino in mano.

Cos’è successo? Il buon Benetti presenta un documento approvato da PD, Upt e 5 Stelle nel quale propone un’opera di 5 milioni di euro, cioè una ciclabile di collegamento Valle dei Laghi – Trento e viceversa.

Ipotizza di abbassare ulteriormente il torrente Vela, di valorizzarne quello che resta di fortificazioni e mulini ed in un lampo balza agli onori della cronaca, trovando ampio spazio sulle testate locali. Un’ottima idea senza dubbio.

Peccato che il componente del gruppo di Citizen scienze che collabora col Muse o ha mentito sapendo di mentire o semplicemente si è reso protagonista di un’uscita senza informarsi.

Dal momento però il Benetti è anche impegnato nella campagna elettorale di Ianeselli è ben poco credibile che la suo ben orchestrato “spotone” elettorale non sia stato concordato col PD o in subordine col comitato che sostiene Ianeselli.

Alla fine però Alex Benetti è diventato un uomo protagonista di una figuraccia.

Quello che Benetti ha definito una grande “ideona” è infatti già inserita dal luglio dello scorso anno nelle variazioni di bilancio 2019-2021 della Provincia; c’è un ordine del giorno presentato dalla consigliera provinciale della Lega Alessia Ambrosi (il numero 46 del 23 luglio del 2019 ) approvato per il quale è stato anche concluso lo studio di fattibilità.

E’ ancora tutto fermo per il semplice fatto che prima si è dato priorità agli interventi di messa in sicurezza del tratto Valle dei Laghi della Gardesana Occidentale e della strada di collegamento con Ranzo e poi verrà la volta delle ciclabili.

Alex Benetti: “copione” o ignorante dal verbo ignorare? Resta solo da vedere se Adige e Trentino che hanno dato ampio spazio al progetto in copia di Benetti, avranno ora il coraggio di fare altrettanto con Alessia Ambrosi.

Una differenza c’è. Il progetto di Alessia Ambrosi è sintetico, con pochi fronzoli consapevole del fatto che si tratta di un’opera di non facile realizzazione.

Alex Benetti si è invece prodotto in una serie di ipotesi, di recuperi di aspetti storici e di valorizzazioni turistiche: tanto fumo negli occhi per un progetto copiato oppure lanciato senza sapere che ce n’era già uno in avanzato stato di valutazione.

La cosa diventa ancora più ironica quando si scopre che della sua (cioè dell’idea di Alessia Ambrosi) ne fa sfoggio sulla sua pagina facebook in modo orgoglioso.

«Credo che porsi #idee ambiziose sia utile e stimolante. Procedendo un passo alla volta e non mollando mai, poi, queste idee possono diventare #realtà» Scrive Benetti sulla sua pagina social. Vero: porsi delle idee è utile e stimolante, copiare quelle degli avversati politici forse meno

Un effetto però Benetti lo ha ottenuto: ha rilanciato l’idea della Lega, ha ottenuto spazio per la consigliera provinciale leghista Alessia Ambrosi: oltre al danno la beffa.