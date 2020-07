In municipio a Campodenno il mosaico di arcobaleni colorati realizzati dai bambini della materna

Il messaggio di speranza dei bambini della scuola materna di Campodenno ha trovato forma in un mosaico di disegni colorati, un “muro” di arcobaleni per ricordare i mesi difficili della pandemia, ma anche per guardare al futuro con il sorriso.

All’ingresso del municipio di Campodenno, di nuovo accessibile, è ora possibile ammirare il pannello di legno dipinto con le tinte vivaci dell’arcobaleno dai bambini della scuola materna, che hanno accolto con entusiasmo la proposta nata dall’assessorato alla cultura guidato da Igor Portolan con la collaborazione delle maestre Maria Pia Bertoluzza, Mariarosa Frigotto, Dina Lepore, Paola Endrizzi e Marika De Risi, della coordinatrice Ute Pancher e del presidente della scuola dell’infanzia Gabriele Zanotti.

Proprio il presidente ha vestito i panni del falegname e ha realizzato l’enorme pannello posizionato all’entrata del municipio, prima delle scale.

«L’idea è nata per dar vita a una parentesi di svago in un periodo in cui le attività didattiche erano sospese – racconta l’assessore Igor Portolan –. Così abbiamo lanciato questa proposta culturale di tipo artistico-manuale. I bambini erano liberi di utilizzare i materiali e le tecniche che preferivano, l’unico vincolo della creazione era l’arcobaleno, simbolo di speranza».

Così è sorta questa grande opera collettiva. Con in sottofondo la canzone “Over the Rainbow” (“Oltre l’arcobaleno”) è stato anche realizzato un video che ripercorre le fasi dell’allestimento del pannello e dei lavoretti.

L’assessore Portolan, a nome dell’amministrazione comunale, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa: «Grazie ai piccoli artisti che hanno partecipato con entusiasmo, alle famiglie per averli supportati e aiutati, alle maestre che dimostrano, anche nei momenti più difficoltosi, grande amore e dedizione al proprio lavoro, al presidente Gabriele Zanotti per aver accolto questa proposta e per essersi prestato anche in veste di falegname. Grazie infine ad Alessia Zanotti, che ha realizzato le scritte e ha dato una mano a “dare forma” al quadro di arcobaleni, e all’immancabile e sempre disponibile fotografo Sergio Zanotti».

