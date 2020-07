«Famiglie Violate»: su Voce24news l’incredibile storia di 10 anni di affidamento etero-familiare e palesi conflitti di interessi. Il Video della puntata

L’allontanamento di un minore trentino dalla sua mamma e il persistere dell’affidamento etero-familiare per 10 anni rispetto ai 24 mesi previsti, con possibilità di eventuale proroga e numerosi e palesi conflitti di interessi (i giudici onorari che hanno decretato l’allontanamento del Minore, erano e sono dirigenti in cooperative; la prima, ancora oggi, si occupa di sottoscrivere le negative e non fedeli relazioni degli spazi neutri che dirige, affermando e confermando il bisogno di proseguire gli incontri protetti e il secondo di altro ente).

Non solo: entrambi gli enti collaborano con un ente nel quale lavora come responsabile organizzativo il padre affidatario, (il curatore del minore rappresenta, in procedimento connesso, anche la cooperativa , perdendo completamente l’imparzialità dovuta), l’infondatezza della CTU che senza somministrare alcun test alla madre, 12 anni fa, l’ha definita border-line in contrapposizione a ben altri 7 specialisti che asseriscono non essere presente, anche tramite testistica, alcun disturbo della personalità.

Ed infine l’interrogazione presentata al ministro della giustizia Bonafede da Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia i parlamento.

Nella premessa del documento si precisa che «a Trento si sono rilevate anomalie gravi in materia di rispetto delle leggi in ambito di affidamento. Sul punto, gli interroganti ritengono opportuno illustrare un caso eclatante sul quale attenzionare il Ministro in indirizzo»

Una mamma che ha una relazione in convivenza da ben 9 anni e da oltre 4 anni lavora stabilmente per colpa dei pregiudizi delle relazioni degli assistenti sociali e soprattutto della educatrice dello spazio neutro che dipingono una realtà deformata, interpretando in modo negativo comportamenti e frasi (come si evince dai numerosi video, registrazioni) vede sua figlia solo per due volte al mese per due ore ciascuna in incontri protetti, come nemmeno la peggiore delle madri!

Una storia allucinante che per gentile concessione di Trentino Produzioni s.r.l è stata diffusa da Voce24news sul nostro quotidiano. La web televison trentina comincerà la diffusione delle trasmissioni a partire da dopo ferragosto. (qui la presentazione)

La puntata è stata girata ai primi del mese di Luglio e fa parte del format d’inchiesta «Famiglie Violate» dove sono state ricostruite 4 incredibile storie simili successe in Trentino.

La puntata di oggi è stata messa in onda dopo l’interrogazione presentata in parlamento che ha reso estremamente attuale la vicenda. Nella puntata la mamma ricostruirà la vicenda insieme a Gabriella Maffioletti, l’avvocato Donatella Bussolati e Roberto Calestani

La regia è a cura di Massimo Gabbani regista preparato sull’inchiesta con trascorsi anche a Sky e in altre Televisioni nazionali. Il produttore esecutivo è Roberto Conci. Buona visione.