Denunciati i due protagonisti della rissa in vicolo san Giovanni

Sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate i due uomini di 30 e 39 anni con problemi di droga che hanno iniziato ad azzuffarsi in via san Giovanni il vicolo che porta da piazza Santa Maria Maggiore a via Roma, mercoledì poco prima di mezzanotte.

Il nostro giornale ne aveva dato prontamente notizia dopo poche ore dall’avvenimento.

Il rumore provocato dal litigio ha svegliato i residenti, e uno di loro, esasperato dai continui disturbi notturni, ha gettato un secchio d’acqua verso i due, mentre gli altri chiamavano la polizia.

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e i carabinieri. Secondo la ricostruzione delle Forze dell’ordine, i due contendenti avevano iniziato a discutere per motivi legati alla droga e la situazione è presto degenerata.

Il 39 enne ha scagliato una bottiglia di birra contro il 30 enne, ferendolo al collo. Non contento era pronto per lanciargli anche la grata di un tombino. In piazza Santa Maria Maggiore sono intervenute anche due ambulanze, che hanno trasferito i due al santa Chiara, e i vigili del fuoco costretti a pulire il selciato dal sangue.

I due uomini, come detto, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere come la bottiglia e la grata del tombino.

