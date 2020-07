Continuano le attività del Movimento Trentino per la Vita

Nonostante la particolarità del momento, il Movimento Trentino per la Vita (MpV) continua la sua attività anche in questi mesi. Attività culturale e di assistenza, per quanto possibile, ad alcune persone in difficoltà economica.

In questi mesi, in particolare, il MpV trentino ha pubblicato, prima della quarantena, un ausilio rivolto soprattutto ai giovani (Nati per amare) riguardo ad alcune tematiche che stanno a cuore all’associazione: matrimonio, aborto, fecondazione artificiale e gender. Qui si può accedere al testo integrale, pubblicato anche in formato cartaceo.

Finita la quarantena, invece, il movimento ha cercato di provvedere ad alcuni bisogni tramite l’acquisto e la distribuzione di buoni per la spesa, presso i supermercati Poli.

Infine, in questo tempo estivo, alcuni aderenti e simpatizzanti partecipano attivamente al dibattito in corso sul ddl Zan: una proposta di legge liberticida, che maschera dietro la lotta alla violenza, di per sè sacrosanta, la volontà di imporre, con violenza ideologica, i nuovi “diritti” (diritto all’utero in affitto; diritto delle coppie gay ad avere figli tramite fecondazione artificiale o adozione; diritto delle associazioni LGBT ad entrare negli asili e nelle scuole; diritto di utilizzare farmaci che blocchino lo sviluppo sessuale in tenera età ecc.). Lo spiega molto bene Umberto La Morgia in questo breve video.

Ad allarmare il MpV sia il quadro nazionale (abbiamo già assistito a processi contro psicologi e psicoterapeuti processati per “omofobia” per aver sostenuto “la centralità delle figure genitoriali materna e paterna nei processi di crescita di un bambino”) , che quello locale. (qui articolo)

Chi volesse contattare il MpV per una collaborazione, o per ottenere materiale pro vita (ad esempio il libretto Nati per amare o La vita umana prima meraviglia), può farlo alla seguente mail: movimentovitatrento@gmail.com

