Martedì si vota il nuovo ddl di Giunta che affida ad «Hit» il coordinamento sulla ricerca

Sono ben 146 gli ordini del giorno, tutti depositati da Paolo Ghezzi (Futura), che martedì 21 luglio rallenteranno, nell’Aula del Consiglio provinciale, l’esame del disegno di legge 51, al quale sono legati e dedicato al settore della ricerca.

Con il provvedimento, firmato dall’assessore Spinelli e già approvato in commissione, la Giunta vuole modificare la normativa provinciale sulla ricerca del 2005 per affidare a Hit (Hub innovation center) il coordinamento del sistema per assicurare ricadute sull’economia, e cambiare la governance della Fondazione Mach.

I tempi per discutere il testo non sono contingentati e per questo la convocazione del presidente Kaswalder non indica l’ora di fine lavori.

Pubblicità Pubblicità

Il gran numero di odg messi in campo mostra che Ghezzi è deciso ad impedirne l’approvazione.

La seduta dell’assemblea legislativa, che era stata aggiunta al calendario di luglio proprio per discutere questo ddl, si aprirà alle 10.00 con l’esame del bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio provinciale e prevede anche che l’Aula riconosca il debito fuori bilancio per risarcire l’ex segretario particolare del presidente a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro.

Pubblicità Pubblicità