Dall’antico al moderno: il patrimonio unico di Zanella Arredamenti

Nella frenesia delle strade cittadine, negli angoli nascosti delle vie e nei vicoli del centro storico, esistono dei piccoli cuori pulsanti che, adeguandosi al cambiamento hanno orgogliosamente mantenuto tracce e testimonianze di un’antica tradizione.

Un patrimonio di negozi e botteghe artigiane che si affianca a quello monumentale, esprimendo l’identità di un’intera città, rendendola unica e diversa dalle altre.

A Trento, il luogo dove la sola visita è sufficiente per un’esperienza personale è Zanella Arredamenti. L’azienda fondata da Giorgio Zanella nasce nel 1963, inizialmente come bottega artigiana specializzata in lampade, per poi evolversi egregiamente nel settore dell’arredamento e dell’antiquariato, diventando il punto di riferimento per molti cittadini.

Qui, la possibilità di conoscere e raggiungere tracce di storia attraverso ogni oggetto è concreta, a cominciare dagli oltre cinquant’anni di esperienza dell’attività che riflettono la passione abbinata alle abilità da artigiano di Giorgio Zanella che negli anni ne determinerà il suo indiscusso successo.

Un lungo cammino fatto di viaggi e di storia cominciati dalla passione e dal talento nella produzione artigiana di lampade che, grazie alla capacità di adattarsi alle diverse epoche, senza cadere nella facile trappola della moda, è riuscita a distinguersi con successo allargando sia le sue attività che la sua offerta.

Infatti, con il tempo oltre a lampade artigianali si aggiungono mobili dal Settecento agli anni Cinquanta del Novecento, manufatti di diverse epoche, antichi e di antiquariato di fattura pregiatissima.

Ogni angolo e ogni oggetto è circondato da un profumo inconfondibile che permette un salto indietro nella storia: Dai dipinti d’autore, agli specchi, le vetrine, fino a suppellettili unici.

Inoltre, grazie all’apertura della falegnameria di Borgo vengono soddisfatte le richieste d’arredamento più originali e stravaganti con mobili moderni e completamente su misura, comprendendo anche diversi servizi specifici per la manutenzione, restauro e trattamenti di mobili e arredamenti.

Da Trento a Bolzano, Il mondo di Zanella Arredamenti rappresenta un patrimonio completo per arredare la casa fatto di unicità, studio, esperienza, ricerca e passione artistica per il bello e l’antico.