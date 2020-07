Bimbo eroe salva la sorella dall’attacco di un cane: la storia che commuove il web

Bridger Walker ha 6 anni e nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé.

Esattamente il 9 luglio ha salvato la sua sorellina più piccola da un pastore tedesco che era in strada.

Bridger si è frapposto tra la sorella e l’animale venendo più volte morso al volto e al capo, senza mai lasciarle la mano. “Ho pensato che era meglio morissi io se doveva morire qualcuno” ha detto una volta tornato a casa con 90 punti di sutura.

Ben presto la storia, raccontata su Instagram dalla zia di Bridger, Nikki, è diventata virale e la notizia si è sparsa per tutti gli Stati Uniti.

Chris Evans, attore noto per il ruolo di Captain America nei film Marvel, è rimasto così colpito da questa storia che ha invitato un messaggio di congratulazioni al piccolo eroe promettendogli che gli invierà un autentico scudo del supereroe a stelle e strisce: “Ho letto la tua storia e ho visto cos’hai fatto. Sono sicuro che ti è stato detto un sacco di volto negli ultimi due giorni. Ma permettimi di essere il primo a dirti che sei un eroe. Hai compiuto un gesto coraggioso e altruista, tua sorella è fortunatissima ad averti come fratellone. I tuoi genitori devono essere fieri di te. Prenderò il tuo indirizzo e ti invierò uno scudo ufficiale di Captain America, perché lo meriti davvero, amico mio. Continua a essere l’uomo che sei, abbiamo bisogno di gente come te. Resisti, so che il recupero può essere duro. Ma da quel che ho capito non c’è niente che possa fermarti.”

Anche l’attrice Anne Hathaway sentendo la storia ha commentato così su Instagram: “Non sono un Avenger, ma so riconoscere un supereroe quando ne vedo uno”

