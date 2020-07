Travolto da un furgone a Valda: ragazzo di 10 anni gravissimo

Alle 18.00 un ragazzo di 10 anni è stato investito a Valda, in val di Cembra, da un camioncino mentre viaggiava in bicicletta. Sul posto sono arrivati subito i sanitari con due ambulanze e l’elisoccorso viste le gravi condizioni del ragazzo si è alzato da Trento.

Il ragazzo è stato trasferito al santa Chiara e intubato. Si trova nel reparto di rianimazione. Ha subito un grosso colpo allo stomaco. Per le prossime 24 ore – spiegano i medici del pronto soccorso – rimane in prognosi riservata. Le ferite del ragazzo però non sarebbero gravissime e questo farebbe ben sperare. «Bisogna comunque attendere le prossime 24 ore – aggiungono i medici – per ora è ancora in pericolo di vita»

I carabinieri della compagnia di Cavalese sono sul posto per verificare la dinamica dell’incidente.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità