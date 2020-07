Trasporto pubblico: al via la nuova carta a scalare per chi viaggia insieme

È iniziata nelle scorse settimane da parte della Provincia, in collaborazione con Trentino trasporti, la distribuzione presso le tabaccherie delle nuove carte a scalare (chip on paper, o “cop”) per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico.

Le carte, precaricate di 10 euro, possono anche essere acquistate e ricaricate presso le biglietterie di Trentino trasporti e di Trenitalia.

Con la nuova carta a scalare è ora possibile viaggiare, sia nei tragitti urbani sia in quelli extraurbani sul territorio provinciale, in più persone contemporaneamente, fino a un massimo di 6, utilizzando un’unica carta precaricata dell’importo necessario.

Ad esempio, un nucleo composto da 5 persone potrà effettuare in ambito extraurbano un viaggio assieme con una unica carta a scalare precaricata di 10 euro (tariffa 2 euro a tratta extraurbana).

Per poter utilizzare la carta in modalità “multipasseggero” è necessario, al momento dell’inizio del viaggio, premere sulla validatrice il numero di persone che viaggiano contemporaneamente prima di avvicinare la tessera; per i viaggi extraurbani è necessario convalidare la carta a scalare anche in discesa.

Lo stesso utilizzo da parte di più persone in contemporanea è possibile anche con la tradizionale carta a scalare plastificata.

