Siberia ancora in fiamme: nuovo disastro ambientale vicino all’Artico

Dopo l’estate 2019, anche l’estate 2020 si sta rivelando disastrosa per la Siberia e per la Russia.

Nelle ultime settimane sono divampati nella zona a nord della Russia oltre 400 incedi per un’area che supera del 10% la stessa area che bruciava lo scorso anno.

A dare origine alle fiamme che stanno devastando la Siberia, secondo quanto riportato da alcuni esperti di servizi meteorologici, sarebbero il clima più caldo del solito e la poca umidità dell’aria.

Gli anticicloni, che negli ultimi anni si sono rivelati essere in aumento nelle zone vicino all’Artico e nell’emisfero settentrionale in generale, vanno a causare il riscaldamento del terreno e l’aumento, di conseguenza, del rischio di incendi dato che in queste zone il sole non tramonta mai e che quindi riscalda costantemente il suolo terrestre.

Oltre alla Siberia e alla Russia, a rischio ci sono anche Alaska e Canada.

Al momento, i roghi dalle dimensioni maggiori sono in corso nella vasta regione russa della Yakutia: qui, le temperature stanno superando i 30°.

Data la gravità della situazione, lo scorso 2 luglio è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Il disastro ambientale, partito inizialmente intorno alla zona di Krasnoyarsk, nel cuore della Grande foresta a Nord della Siberia, ha già bruciato oltre 4,5 milioni di ettari di bosco.

Dall’inizio del 2020, secondo quanto riportato da Greenpeace Russia, l’area divorata dalle fiamme ha superato i 9,26 milioni di ettari di foreste.