Lavis, la Lega chiede maggior sicurezza e vivibilità nei parchi pubblici

Operazione “parchi sicuri” a Lavis. È ciò che ha in mente il gruppo consiliare della Lega, che ha presentato un ordine del giorno in vista del prossimo Consiglio comunale nel quale chiede all’amministrazione comunale di attuare una serie di provvedimenti (pattugliamento dei parchi nelle ore serali e notturne, ordinanze di divieto per quanto riguarda il consumo di alcolici nei pressi delle aree gioco, illuminazione adeguata, telecamere nelle zone più a rischio) per rendere più sicuri i parchi lavisani.

Nel documento il gruppo guidato da Monica Ceccato ricorda come siano passati già due anni dall’incontro avvenuto tra l’amministrazione e alcune famiglie residenti in area Felti, dal quale erano emersi problemi di sicurezza, sia nel parco che nelle aree adiacenti.

«L’incontro, avvenuto un pomeriggio di agosto del 2018, ha portato sindaco e giunta a impegnarsi nei confronti della collettività – scrive la Lega – promettendo interventi mirati ed efficaci per rendere la zona più sicura e vivibile attraverso il pattugliamento e il controllo dell’area, l’introduzione del divieto di bere alcolici nelle vicinanze delle aree giochi (promesse ad oggi disilluse) e la promozione del parco in zona Felti con la collaborazione di attività associative per mantenerlo vivo e frequentato».

Per la Lega queste problematiche interessano anche altri parchi di Lavis, come quello in via Rosmini, i parchetti nei pressi della stazione Trento-Malé e il Parco Urbano.

«Tutti i luoghi citati vengono frequentati, sopratutto la sera, da vari gruppi di adulti e giovanissimi che dimostrano di aver poco rispetto per il bene pubblico e per il prossimo, agendo in barba a qualsiasi regola di civile educazione – aggiunge il gruppo consiliare leghista –. Compito di un’amministrazione comunale crediamo sia anche quello di garantire la conservazione del bene pubblico, la fruizione di esso per qualsiasi cittadino e il decoro».

«Da troppo tempo gli spazi pubblici sono utilizzati in maniera impropria e con incuria, pertanto, dove non è possibile intervenire sull’educazione civica individuale affidandosi al buon senso, riteniamo sia doveroso introdurre misure urgenti e pretendere il rispetto di tutte quelle regole già esistenti per tutelare tutta quella parte di collettività che subisce passivamente tali atti – si legge ancora nel documento –. Per entrare nel merito della questione basterebbe passeggiare nelle ore serali e notturne in alcune zone di Lavis e tenere in considerazione tutte le situazioni di disagio sollevate da molti cittadini, in alcuni casi ormai esasperati e pervenute anche ai sottoscritti, che vorremmo sottoporre al Consiglio comunale».

Per questi motivi, dunque, la Lega chiede di adottare una serie di provvedimenti utili a garantire sicurezza e vivibilità ai parchi comunali: pattugliamento nelle ore serali e notturne con l’ausilio della Polizia Locale, ordinanze di divieto di consumare bevande alcoliche nei pressi delle aree gioco, tornelli agli ingressi del parco in area Felti per evitare l’accesso di motorini e velocipedi, illuminazioni adeguate, cartelli per il divieto di consumo di bevande alcoliche e di lordare e l’eventuale posizionamento di telecamere nelle aree più a rischio.