Fai Cisl Trentino lancia «We Fai» la App del sindacato, Bastiani: «Occasione da cogliere subito»

La Fai Cisl Trentino mette a disposizione dei Lavoratori Iscritti e Simpatizzanti del comparto Agroalimentare l’App «We Fai» per smartphone e tablet.

L’applicazione «We Fai» è uno strumento innovativo che rafforza la vicinanza tra Lavoratori e Sindacato.

Progettata e sviluppata con un interfaccia intuitiva che permette una facile navigazione per raggiungere le aree di interesse, si propone infatti di incrementare la comunicazione e la partecipazione, valorizzando il lavoro quotidiano di dirigenti e operatori sindacali e aprendo l’organizzazione all’esterno, rafforzando le modalità di contatto con i lavoratori.

Come ricordato dal Segretario Generale della Fai Cisl Nazionale Onofrio Rota: «il mondo del lavoro agroalimentare e quello dei green job si innovano continuamente, anche l’emergenza sanitaria ha evidenziato il bisogno di organizzazioni più agili, è giusto dunque che anche il sindacato sia un sindacato 4.0, che anziché temere le trasformazioni si faccia interprete e guida anche grazie alle nuove possibilità offerte dal digitale. Ovviamente, strumenti come We Fai non sostituiscono la presenza del sindacato nel territorio e tra i lavoratori, che rimane fondamentale, ma sono complementari: ci aiutano a presidiare ulteriormente le periferie sociali, a entrare in contatto con le lavoratrici e i lavoratori, specialmente i più giovani, a rafforzare il fattore umano che c’è dietro ogni trasformazione tecnologica. We Fai, da questo punto di vista, ha già reso più semplice e veloce il nostro lavoro, ora puntiamo a migliorare la nostra comunicazione e a consolidare l’efficacia delle consultazioni».

Con la nuova versione dell’App l’utente potrà decidere di leggere le news lanciate dalla sede nazionale; individuare il contratto nazionale e provinciale del settore di appartenenza; cercare i contatti utili delle sedi territoriali; interagire con il patronato INAS e con il CAF per trovare le sedi più vicine, prenotare appuntamenti e restare informati sulle novità di loro competenza e accedere all’area Sos caporalato per segnalare in anonimato casi di sfruttamento nel settore agricolo.

Per istallare sul proprio dispositivo smartphone o tablet l’app «We Fai» basta scaricarla direttamente dall’App Store (per utenti Apple) oppure da Play Store (per Android ) cliccando direttamente qui

«Siamo certi che i nostri associati e in generale i lavoratori occupati nel comparto agroalimentare della nostra Regione coglieranno questa occasione» – conclude – il Segretario Generale della Fai Cisl del Trentino – Fulvio Bastiani.