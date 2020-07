Caseifici sociali, un settore strategico per l’economia trentina

Un settore importante e strategico per l’intera economia trentina quello dei caseifici sociali.

Lo hanno ribadito ieri gli assessori Mario Tonina e Giulia Zanotelli che hanno partecipato all’assemblea di CONCAST, seguendo con attenzione la relazione del presidente Renzo Marchesi.

“Mi complimento per i risultati raggiunti nel corso del 2019 – ha esordito il vicepresidente e assessore alla Cooperazione, Mario Tonina – e oggi siamo qui, anche con l’assessore Zanotelli, per esprimervi, in un momento così delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, la vicinanza della Giunta provinciale. Una vicinanza concreta ad una categoria molto importante per l’economia trentina. Voi avete sempre dimostrato – ha aggiunto il vicepresidente – grande attenzione alle problematiche dell’ambiente e della montagna e se oggi noi possiamo presentare il Trentino così com’è lo dobbiamo anche al mondo dell’agricoltura e al settore zootecnico che riesce a coniugare le vostre attività imprenditoriali con la cura del territorio. Quello che voi fate è strategico per il Trentino perché implica una serie di ricadute molto importanti per l’intero sistema economico. In questi mesi difficili abbiamo lavorato bene, tutti insieme, anche con la grande distribuzione per promuovere e valorizzare il vostro prodotto. Nell’assestamento di bilancio – ha aggiunto – abbiamo previsto diversi interventi per favorire la ripresa post Covid, fra questi uno riguarda in particolare il vostro settore con uno stanziamento di 10 milioni di euro ad integrazione del Fondo partecipativo gestito da Promocoop, per sostenere nuove progettualità di sviluppo proposte dalle cooperative. Per ottenere risultati – ha concluso Tonina – dobbiamo fare gioco di squadra, soltanto così possiamo affrontare le sfide che abbiamo davanti”.

In chiusura Tonina ha voluto ringraziare il dirigente di CONCAST Gabriele Webber, che a breve andrà in pensione, per il prezioso lavoro svolto in tanti anni.

Un appello a lavorare in una logica di sistema è arrivato anche dall’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli. “Grazie al confronto positivo e maturo che abbiamo sempre adottato sono stati raggiunti risultati importanti – ha esordito l’assessore – e lo abbiamo fatto adottando una precisa strategia, è questa la strada da percorrere”.

Giulia Zanotelli ha poi evidenziato l’importanza della promozione. “Dobbiamo essere bravi a comunicare i nostri prodotti – ha detto – considerata la concorrenza globale e l’andamento dei mercati, soprattutto per le produzioni di un territorio come quello trentino, dove la sostenibilità ambientale e la qualità sono i punti di forza. Al fine di aumentare la presenza e la visibilità dei prodotti trentini nel canale Ho.re.ca. e della grande distribuzione, assieme all’assessore al turismo Failoni è stata lanciata la campagna #lamiaterranonsiferma ed ha preso avvio la campagna “I Love Trentino”. I temi della sicurezza alimentare, del benessere animale, – ha detto ancora – nonché delle certificazioni volte all’ottenimento del marchio di qualità Trentino e la tutela della zootecnia di montagna sono i valori che contraddistinguono il lavoro fino ad oggi svolto.

Anche il costante confronto al Tavolo zootecnia, di recente istituzione, con il coinvolgimento dell’ente di ricerca della Fem, dimostra la direzione di crescita e sviluppo che il settore va a perseguire. Un plauso va riconosciuto anche per la sensibilità nel saper investire in progetti d’informatizzazione e digitalizzazione del comparto”.

L’assessore ha, infine, ricordato l’importanza di utilizzare il Fondo mutualistico IST Latte per la stabilizzazione del reddito delle imprese zootecniche. “Abbiamo molte partite da affrontare – ha concluso Giulia Zanotelli – e lo faremo insieme, continuando a dialogare con senso di responsabilità per far crescere il settore”.