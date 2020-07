Attivata la postazione estiva della guardia costiera nel comune di Nago Torbole

È giunto nell’antica darsena del porto di nago torbole, nella tarda mattinata di ieri mercoledì 15 luglio e ci resterà per tutto il mese di agosto, il potente gommone della guardia costiera identificato dalla sigla “gc 098 b”.

L’equipaggio dello stesso, composto da almeno due militari abilitati al salvamento nuoto, verrà coordinato, per le quotidiane attività d’istituto, dalla sala operativa della guardia costiera di salò.

Infatti, il predetto mezzo nautico, sarà una delle risorse sar che affiancherà le altre già presenti (squadra nautica p.S. – vvf volontari di riva del garda – servizio spiagge sicure) nelle acque del lago di Garda della provincia autonoma di Trento.

Pubblicità Pubblicità

La postazione guardia costiera “gc 098” b di Nago Torbole, non avrà compiti di coordinamento sar sul lago di garda, che restano, per norme di legge, apposita delega sar e come da protocollo operativo per gli interventi di soccorso di superficie sul lago di garda, alla sala operativa sede di u.C.G. Del 1°nucleo mmnn guardia costiera di salò, attiva h24 senza soluzione di continuità.

Grazie alla collaborazione del comune di nago torbole i guardacoste avranno a disposizione la logistica necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra guardia costiera, provincia autonoma di Trento, regione Lombardia, regione veneto e comunità del Garda, che prevede attività di pattugliamento dei mezzi delle capitanerie in maniera equa nelle tre sponde lacuali. Per mezzo di tale rischieramento la guardia costiera, che ormeggia durante l’anno i suoi mezzi navali presso Salò, ove ha sede il comando del 1°nucleo guardia costiera del lago di Garda, potrà concentrare le sue ore di vigilanza anche nelle acque del Trentino, evitando, in tale maniera, trasferimenti giornalieri di oltre 40 miglia (tra andata e ritorno). «Siamo orgogliosi – afferma il c.C. (cp) antonello ragadale, al comando del primo nucleo della guardia costiera del lago di Garda – che i militari della postazione gc 098 b possano operare giornalmente in sinergia al fianco dei mezzi della squadra nautica della polizia di stato e dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, con i quali cercheremo, sempre, la massima collaborazione, al fine di garantire costantemente la sicurezza dei fruitori delle splendide acque di giurisdizione della provincia autonoma di Trento.»

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità