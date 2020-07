Alta Val di Non, niente eventi (almeno per ora) organizzati dalle Pro Loco per l’estate. «La salute è più importante di qualsiasi momento di festa»

«Ma quest’anno non fate niente?». La risposta, con grandissimo rammarico e dispiacere, è «no».

Le Pro Loco dell’Alta Val di Non (Amblar, Castelfondo, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè e Sarnonico) hanno diffuso in questi giorni un manifesto per spiegare le ragioni che le costringono a dare questa risposta ai turisti e ai locali che pongono spesso la domanda.

«No, perché i protocolli provinciali e nazionali sono molto chiari – scrivono –. No, perché, da volontari, non possiamo prenderci responsabilità più grosse di noi. No, perché siamo in pochi e non siamo in grado di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per tutti voi e tutti noi. No, perché tutte le manifestazioni estive a cui ci siamo dedicati negli anni e a cui vi abbiamo abituati prevedono proprio quel genere di assembramenti che in questo momento sono davvero pericolosi per la vostra/nostra salute e per la salute dei vostri/nostri cari e questo è più importante di qualunque momento di festa».

Le Pro Loco assicurano che, comunque, chi ha la possibilità sta pianificando qualcosa (rigorosamente all’aperto) e, se durante l’estate dovessero ammorbidirsi i protocolli, sono già pronti i programmi che, per forza di cose, per ora sono stati sospesi.

«Se invece la situazione dovesse restare invariata, diamo appuntamento a tutti all’estate 2021, nella speranza di poterci divertire, assembrare, abbracciare e fare festa tutti insieme – aggiungono le Pro Loco –. Nel frattempo, se avete voglia di cimentarvi con un percorso alla scoperta dei nostri paesi e delle loro ricchezze nascoste, seguite la nostra “Caccia al tesoro 4.0”: tutti le informazioni le trovate sulle apposite locandine e negli uffici Pro Loco aperti».

