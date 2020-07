A Roma la manifestazione «Giustizia per Chico Forti»: il governo batta un colpo, deve fare di più

Sotto Montecitorio stamane, 16 luglio 2020, si è svolta la manifestazione per «Chico Forti Libero». Erano circa un centinaio i manifestanti che hanno voluto esserci. Dal Trentino è arrivato un pullman di sostenitori.

Presenti anche a vario titolo alcuni uomini politici e l’attore Enrico Montesano che ha preso a cuore insieme alla moglie la situazione di Chico.

Matteo Salvini ha preso parte alla manifestazione parlando con gli amici di Chico ed intrattenendosi con loro per circa un’ora. Delusione profonda invece per il ministro della giustizia cinque stelle Bonafede che si è fermato solo 60 secondi.

Presenti i parlamentari della lega Martina Loss, (foto in fondo) Diego Binelli, Mauro Sutto e Vanessa Cattoi che hanno dichiarato:«Giustizia per Chico Forti. Sì alla sua estradizione in Italia. Il governo batta un colpo. Faccia di più per riportare a casa il nostro concittadino recluso da 20 anni in un carcere degli Stati Uniti, lontano dalla sua famiglia e dalla sua-nostra terra. Una richiesta non solo legittima: consentirgli di riabbracciare i figli, i genitori, i nipoti che non ha mai visto di persona è una questione umana. Assieme a Matteo Salvini e a numerosi colleghi, come deputati trentini della Lega lo abbiamo detto a viva voce manifestando davanti oggi a Montecitorio a fianco dei rappresentanti del comitato #londadichico per chiedere azioni forti e concrete da parte dell’esecutivo. Dopo innumerevoli interventi nelle sedi parlamentari, mozioni e interrogazioni vogliamo risposte e iniziative concrete. La Lega continuerà a seguire da vicino la situazione e a sollecitare ogni azione possibile affinché Chico Forti torni in Italia»

Nella scorsa notte, nell’aula virtuale del consiglio comunale riunito in videoconferenza, si sono discusse due mozioni relative alla richiesta di azioni da parte del Comune di Trento per la causa di Chico Forti.

Lo scorso maggio, il gruppo Lega e delle forze di centro destra ha presentato una mozione, mentre in altre sedi istituzionali la Lega si muoveva nella stessa direzione, con un’interrogazione parlamentare da parte dei deputati Lega trentini e con un’azione diretta il Presidente del consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Roberto Paccher.

«Purtroppo, in Comune, nel momento della discussione congiunta delle due mozioni, entrambe con parere favorevole della Giunta, con pretesti demagogici da parte del Sindaco e non solo, si è scelto di voler discriminare invece di unificare. Infatti, mentre a parole si parlava di unità nel nome di Chico Forti, nei fatti si è di fatto negato il diritto a presentare un atto legittimo, portando avanti una richiesta di ritiro del documento del centrodestra. Con lo spirito della massima collaborazione, per il bene della causa di Chico Forti, il gruppo Lega proponendo l’inserimento di uno dei punti dell’impegno nel documento della maggioranza, ha rinunciato alla discussione e ritirato il proprio documento, sostenendo con il voto il testo rimasto» -Così i consiglieri comunali della lega

Parla invece di «Troppe ombre» la senatrice leghista Elena Testor (Lega): «Sono felice del sit in che stamattina, sotto Montecitorio, ha ricordato a tutti la vicenda del nostro Chico Forti. Come anche ha ribadito Matteo Salvini, chiediamo giustizia per un nostro connazionale che da venti anni è incarcerato al termine di una vicenda giudiziaria che presenta moltissime ombre ed evidenti errori. Ho personalmente seguito la vicenda di Forti anche nella mia precedente esperienza in Forza Italia, che nel gennaio di quest’anno si è tradotta in una interrogazione al sottosegretario Fraccaro. L’interessamento del governo, però, può e deve produrre migliori e più evidenti risultati: nessun sostanziale miglioramento è stato infatti registrato a favore del nostro connazionale nella sua condizione carceraria. Come fatto per tanti detenuti stranieri che sono tornati nei loro paesi di origine, chiediamo quindi che anche per Forti sia accordata questa possibilità, e che la stessa faccia parte di un più generale processo di revisione della vicenda del nostro concittadino».

Sulla questione è intervenuto anche Cosimo Maria Ferri, Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati: «Sono 20 anni che Chico Forti è rinchiuso in un carcere degli Stati Uniti, a seguito della condanna all’ergastolo inflittagli al termine di una vicenda giudiziaria controversa, dove lui si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. In passato, in qualità di Sottosegretario al Ministero della Giustizia, mi sono occupato del caso, durante una missione a Washington ho cercato di sensibilizzare le istituzioni americane alla vicenda, auspicando che le autorità competenti potessero valutare con favore la richiesta di revisione del processo presentata dal collegio difensore di Chico Forti. Istanza che fino a questo momento non è mai state accolta».

E ancora: «Il rapporto tra la Giustizia Italiana e americana è sempre stato caratterizzato dalla più ampia collaborazione, in quest’ottica ci aspettiamo di poter chiudere questa vicenda. Al momento penso che sia importante che il Ministro Di Maio rinnovi le richieste fatte dai Governi precedenti e chieda intanto il trasferimento in Italia di Forti dove potrà continuare a scontare la pena fino a quando la sua posizione giudiziaria non sarà chiarita».