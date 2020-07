Per il governa belga Trento è l’unica città italiana a rischio contagio

Sul sito ufficiale del Ministero belga (diplomatie.belgium.be) sono state pubblicate domenica una serie di tabelle rivolte ai cittadini. Nella prima tabella vengono elencati i paesi in cui è possibile viaggiare, quelli al cui arrivo si è messi in quarantena e quelli il cui viaggio è proibito. L’Italia è contraddistinta con il pallino verde, e cioè con il fatto che si può viaggiare in Italia senza problemi.

Nella seconda tabella sono indicati i paesi dalla cui provenienza il governo belga indica la quarantena. In questo caso compare la città di Trento, ciò significa che tutti i cittadini belgi provenienti da Trento (e quindi dal Trentino) saranno messi in quarantena e sarà fatto loro il test.

La situazione appare alquanto controversa visti i contagi nella regione trentina (per il terzo giorno consecutivo si sono registrati zero contagi e non si registrano ormai decessi da oltre 20 giorni) e vista la situazione di altre aree. In poche parole un cittadino belga, vedendo la tabella, sicuramente non sceglierà il Trentino come meta per le sue vacanze.

Inoltre i tanti lavoratori trentini presenti in Belgio, qualora decidessero di andare a trovare parenti e amici, al loro ritorno dovranno stare in quarantena. Dall’ambasciata italiana a Bruxelles fanno sapere di essere al corrente della situazione e di essere in costante contatto con le autorità del paese.

L’aver inserito la città di Trento all’interno della tabella fa pensare a una zona ad alto rischio e di conseguenza altri paesi, come ad esempio l’Olanda, anche se in questo caso non è presente la quarantena, sicuramente eviteranno di scegliere il Trentino. Gli olandesi sono tra le maggiori presenze turistiche nella regione.

