Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche di padre Eusebio Chini

Ha tracciato, a distanza di anni, un ponte con le sue terre natie, favorendo la nascita di relazioni storiche e culturali tra Segno, suo paese di nascita, e la città Magdalena de Kino (gemellata con Predaia) nello Stato di Sonora nel Messico, dove il missionario è sepolto in un mausoleo meta di diffusa e continua devozione popolare.

Pubblicità Pubblicità



Per questo il Comune di Predaia, in collaborazione con l’associazione culturale “Padre Francesco Eusebio Chini” e con il finanziamento da parte della Provincia, aveva deciso di realizzare un film documentario, della durata di 53 minuti: per valorizzare e dare risalto a una figura d’eccellenza in Val di Non, favorendo anche lo sviluppo degli scambi culturali, turistici e sociali del territorio comunale con lo Stato del Messico.

E ha deciso di farlo con una proposta innovativa, che permette in maniera leggera di conoscere la storia ma anche di divertirsi.

Pubblicità Pubblicità

Domenica 5 agosto, sarà 375° anniversario della nascita di Padre Eusebio Chini ed anche il 22° anniversario del Centro Culturale a lui dedicato.

Nel 2015 una delegazione ha voluto ricordare il 50°anniversario dell’inaugurazione della statua posata a Washington con una significativa cerimonia.

Alla cerimonia avevano preso parte i deputati Bruno Censore e Luca Frusone, membri della delegazione italiana NATO, le delegazioni della fondazione Kino e dello Stato dell’Arizona, diversi rappresentanti trentini che operano nelle istituzioni statunitensi, il Primo Consigliere dell’Ambasciata italiana Fabrizio Saggio, i rappresentanti dei circoli trentini in USA, un rappresentante dei gesuiti, ordine al quale apparteneva padre Francesco Eusebio Chini, Antonella Giordani, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento e i figli di Dennis de Concini, senatore degli Stati Uniti e originario di Sanzeno in Val di Non.