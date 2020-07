In via E. De Varda a Mezzolombardo spuntano i dossi rallentatori. La minoranza interroga: «Non sono troppo alti?»

Recentemente a Mezzolombardo sono stati realizzati dei dossi rallentatori in diverse vie del paese, ognuna di queste con degli specifici limiti di velocità.

In particolare, le vie interessate da questi interventi sono via Rotaliana, via Trento e via E. De Varda. Proprio su via E. De Varda si è concentrata l’attenzione dei consiglieri Luigi Rossi e Luca Girardi del Pd e Danilo Viola di Uniti per Mezzolombardo, che hanno depositato un’interrogazione per sapere se i dossi rallentatori rispettino i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, nello specifico per quanto riguarda la loro altezza.

«Quest’intervento, che ha l’intenzione di rallentare la velocità degli autoveicoli – scrivono i consiglieri –, rischia in realtà di causare altri problemi non meno seri. È stato evidente fin da subito che i dossi causavano problemi per la circolazione degli autoveicoli perché troppo alti, tanto che poco tempo dopo sono stati “ritoccati” riducendone l’altezza».

I consiglieri di minoranza raccontano di aver sempre sostenuto la necessità di intervenire per una seria regolamentazione del traffico via E. De Varda. «Il sindaco della precedente amministrazione, Annamaria Helfer, aveva emanato un’ordinanza per l’applicazione del senso unico su un tratto della via – sostengono nell’interrogazione –. Ordinanza subito revocata dal sindaco Girardi, non appena entrato in carica».

In particolare in c’è un tratto di strada, a doppio senso di marcia, che dal passaggio a livello della Ftm fino all’incrocio con via F. Filzi è molto stretto tra i fronti degli edifici, con presenza tra l’altro di rampe scala esterne. Un punto delicato che può presentare dei pericoli.

«La strada è totalmente priva di marciapiedi – si legge nell’interrogazione – e l’incrocio di due autoveicoli, magari particolarmente larghi, come può facilmente accadere, causa la necessaria invasione dell’automezzo nell’area pedonale indicata dalla segnaletica orizzontale. Ciò crea evidentemente una situazione di pericolo per i pedoni».

All’interno del documento depositato in Comune, i consiglieri di minoranza ricordano inoltre le disposizioni normative del Codice della Strada per la realizzazione dei dossi rallentatori, che devono avere altezza non superiore a 3 centimetri per limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h, non superiore a 5 centimetri per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h e non superiore a 7 centimetri per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h.

«I dossi, inoltre, non potrebbero essere impiegati qualora le strade interessate siano ricomprese tra gli itinerari di attraversamento del centro abitato, o siano percorse da veicoli di soccorso, di polizia e di emergenza, o da linee di trasporto pubblico – ricordano i consiglieri –. Tra l’altro in via E. De Varda, trovandoci in assenza di marciapiedi, si obbligano anche le persone con disabilità motorie ad affrontare i dossi sulla carreggiata, con evidenti difficoltà. Sarebbe quindi opportuno mantenere il percorso pedonale privo di dossi, che costituiscono un inutile ostacolo per tutte le persone con problemi motori». Per questo nell’interrogazione si chiede anche se l’amministrazione stia eventualmente pensando alla loro eliminazione.

