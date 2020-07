Dopo il borseggio, oltre al danno arrivano anche le beffe

Non è di certo una tecnica nuova, ma quando arriva l’estate e gli abiti si fanno più leggeri arrivano i tempi d’oro per i borseggiatori che non si lasciano sfuggire nessuna occasione.

Giunge notizia che ieri mattina è avvenuto un doppio borseggio in un supermercato cittadino con l’ignaro cliente che ha scoperto di non avere più il portafoglio al momento di pagare alla cassa.

Questo succede nonostante la regola del metro di distanza all’interno dei supermercati e la mascherina che in questo casa per i farabutti aiuta a non essere riconosciuti o riconoscibili.

La tecnica? Normalmente i borseggiatori agiscono almeno in coppia. Il primo è quello che materialmente sfila il portafoglio da tasche o borsette e poi passa velocemente il tutto ad un secondo individuo che si all’allontana dalla scena.

Se per qualche ragione la figura numero 1 dovesse essere accusata non gli verrebbe trovato nulla addosso. La figura numero 2 o guadagna rapidamente l’uscita o si appoggia ad una possibile figura 3.

Questa si trova spesso all’esterno parcheggiata con un furgone dove nell’arco di una manciata di minuti, vengono utilizzati i titoli di credito così quando il borseggiato si accorge di quanto è successo, l’azione delinquenziale si è già conclusa.

In situazioni come queste quello che preoccupa di più sono i documenti e la patente in particolare.

Ieri mattina però si è venuta a creare una situazione paradossale. Col portafoglio sono stati rubati anche tutti i documenti, la signora con la denuncia in mano, ha provato ad avere un Permesso di Circolazione Provvisorio col quale poter utilizzare la macchina.

Tutto facile ? Per nulla perché per poterlo avere bisogna presentare la Carta d’Identità: rubata anche quella.

Allora la signora chiama in Comune per sapere come fare a richiederla. In epoca Covid ci vuole un mese per avere l’appuntamento e intanto? O si circola a proprio rischio e pericolo o si spera che i documenti vengano ritrovati e intanto non si usa la macchina. Assurdo. L’unico consiglio è quello di fare delle fotocopie della patente e della carte d’identità che in caso di smarrimento o furto potranno essere validate come documenti provvisori. Insomma, in questo caso, oltre al danno anche la beffa.