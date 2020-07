Bomba d’acqua a Palermo: 2 morti e scene apocalittiche. Il Video

Nubifragio a Palermo nel giorno del Festino per Santa Rosalia

La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il telefono del centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare.

Auto che galleggiano su strade trasformate in fiumi a Palermo, automobilisti che scendono di corsa dalle vetture portando in braccio i bambini più piccoli e abbandonando le auto che l’acqua porta via.

Sono alcune delle scene avvenute nel capoluogo siciliano per la bomba d’acqua caduta sulla città. In alcuni sottopassi di viale della Regione siciliana, gli automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno lasciato le auto salvandosi a nuoto.

Sarebbe confermata la morte di 2 persone e il ricovero in ospedale di molti bambini per ipotermia.

I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, sommerso dall’acqua.

Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio, è caduta con intensità per circa tre ore.

In via Imera alcuni automobilisti si sono salvati grazie all’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. In alcune zone del capoluogo siciliano manca l’energia elettrica. Da alcuni video amatoriali, si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto.

