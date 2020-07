La gestione dell’emergenza nelle organizzazioni: ultimo webinar sul lavoro sociale durante e dopo il Covid-19

Tutte le organizzazioni durante il covid sono state messe a dura prova su più livelli: blocco di alcune attività, prosecuzione a distanza di altre, gestione di malattie, difficoltà economiche.

Sul territorio nazionale quali strategie sono state utilizzate, oltre al già ben noto smartworking? Le organizzazioni si sono prese cura dei propri dipendenti, delle loro reali necessità di conciliazione, del loro benessere? Cosa possono fare le organizzazioni per accompagnare il rientro al lavoro, specie per quanto riguarda i servizi alla persona? Sono questi alcuni degli interrogativi a cui proveranno a rispondere Michele Bertola, direttore generale Comune di Bergamo, e Caterina Pozzi, amministratrice delegata Open Group di Bologna e vicepresidente CNCA giovedì 16 luglio alle ore 17, nel webinar organizzato da Fondazione Franco Demarchi, Con.Solida e CNCA – Trentino Alto Adige.

Le istituzioni e il terzo settore hanno dovuto, in modo particolare durante l’emergenza covid, occuparsi di persone che attraversavano una situazione di sofferenza e di difficoltà: questo è stato possibile grazie all’intervento di funzionari, educatori, assistenti sociali, operatori socio-assistenziali, ecc…

Ma cosa è stato o non è stato fatto per sostenere il benessere di questi operatori? Si poteva agire diversamente nei loro confronti? L’emergenza ha poi rinforzato la “deriva aziendalistica” di pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore (accentramento, efficientamento, riduzione degli spazi di democrazia interna, perdita di attenzione per il clima…) o ha portato reali spunti per funzionare meglio senza abdicare rispetto ad approcci partecipativi, di confronto…?

Oltre a questi interrogativi altre questioni che saranno affrontate riguardano il rientro al lavoro, il ritorno alla “normalità”, le eventuali incongruenze tra pubblico e privato nell’approccio al lavoro di figure professionali omologhe, ma anche cosa rispetto ai vincoli e alle regole istituite durante il lockdown per le diverse forme di convivenza e compresenza e necessario salvaguardare per garantire un benessere psico-fisico; il rapporto formale e burocratico tra ente pubblico-terzo settore; come si è caratterizzato l’essere accoglienti (come organizzazioni) in tempi di covid.

Attorno a questi aspetti legati alla gestione dell’emergenza nelle organizzazioni porteranno la loro testimonianza giovedì 16 luglio sulla piattaforma Zoom Michele Bertola, direttore generale Comune di Bergamo, e Caterina Pozzi, amministratrice delegata Open Group di Bologna e vicepresidente CNCA. I due relatori, moderati da Michelangelo Marchesi, della cooperativa Progetto 92 di Trento e membro dell’esecutivo CNCA TAA, saranno sollecitati anche dalle riflessioni delle video testimonianze raccolte di Chiara Morandini, dirigente generale del Comune di Trento, e Massimo Komatz, coordinatore generale di Villa S. Ignazio.

Il seminario, organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi con la collaborazione di Consolida e CNCA-Trentino Alto Adige, fa parte del ciclo di anteprime di FORMA CON² (FORMAzione CONtinua CON gli operatori sociali ed educativi), finalizzato ad offrire uno spazio di rielaborazione dei vissuti per chi ha gestito in questi mesi situazioni complesse e, attraverso il contributo di esperti, aiuta a rileggere con un atteggiamento critico i paradigmi del lavoro sociale per orientare le scelte dei servizi con uno sguardo innovativo.

Sul canale YouTube della Fondazione Demarchi (clicca ) si trovano i video dei precedenti incontri: il primo dedicato a “Le relazioni d’aiuto nei servizi prima/durante/dopo la pandemia”, con i professori Ivo Lizzola (Università di Bergamo), Luca Fazzi (università di Trento), moderati dal presidente della Fondazione Demarchi Piergiorgio Reggio; il secondo su “Le transizioni alla quarta età: il benessere degli anziani come priorità dell’evoluzione dei servizi” con Massimo Campedelli, professional affiliate Istituto Dirpolis SSSUP Sant’Anna di Pisa, Giancarlo Ruscitti, dirigente generale di Dipartimento salute e politiche sociali Provincia autonoma di Trento, moderati dal giornalista Walter Nicoletti; il terzo titolato “Infanzia a casa: quali conseguenze e prospettive?” con Giorgio Tamburlini, presidente Centro per la Salute del Bambino di Trieste, Paola Venuti, direttrice Dipartimento Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento, moderati da Francesca Gennai, vicepresidente Consorzio Cooperazione Sociale Con.Solida di Trento e presidente cooperativa La Coccinella.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione a questo LINK