Giovanni Coletti cede le sue quote: Tama Service S.p.a. cambia assetto azionario e ragione sociale

Dalla sfida iniziale dove 250 persone, in maggioranza donne con contratti parziali, erano a forte rischio di disoccupazione con pesanti conseguenze a livello personale e familiare, era nata da una cordata di quattro soci, l’opportunità di provare a salvare livelli occupazionali ma anche esperienze professionali nel difficilissimo mondo degli appalti pubblici delle pulizie.

L’ideatore era stato Giovanni Coletti, imprenditore noneso molto conosciuto che in quel momento era riuscito a salvare 250 posti di lavoro in un contesto dove il personale passa a chi si aggiudica l’appalto con l’applicazione di un sano principio di salvaguardia della continuità lavorativa dei dipendenti accade che, a volte però, per strategie di impresa si vengano a creare variegati problemi sia di carattere organizzativo ma che spesse volte coinvolgono direttamente e inconsapevolmente le persone.

Ma nonostante questo Coletti attraverso importanti strategie riuscì a salvare come si suol dire «baracca e burattini» dando lavoro e continuità a tutti i 250 dipendenti. Ora l’azienda ha raggiunto quota 350 dipendenti.

«Questo era un mondo che non conoscevo e che ha arricchito la mia conoscenza in un altro settore – dichiara lo stesso Coletti – ma le cose semplici non mi piacciono e dopo circa 3 anni l’azienda si è consolidata con uno staff di personale e tecnici che può andare avanti in piena autonomia e oggi, TAMAS S.p.A. – Tecniche Avanzate Manutenzione Ambientale Sanificazione S.p.A. – con un nuovo modo ma lo stesso progetto e gli stessi obiettivi, non fa più parte del gruppo industriale da me gestito e creato».

Ma l’abbandono della sua creatura pare non sia stato indolore: «Quando si cedono quote societarie un po’ di amaro in bocca ti rimane – continua Giovanni Coletti – vuoi per la soddisfazione di esserti impegnato a far crescere una azienda al passo del fallimento, passata da 250 persone alle 350 di oggi con crescita di fatturato e di utili, vuoi perché contestualmente ti propongono di accettare un’altra sfida molto più impegnativa ma allo stesso tempo sfidante in un campo dove la tua professionalità la fa da padrona. Altra azienda da riorganizzare e rimettere sul mercato in maniera competitiva, questa operante fuori Provincia, ma che mi impegnerà fortemente sia in termini di tempo che di trasferte».

Di qui la decisione del cavalier Coletti di cedere le quote di Tama Aernova Spa ad un socio che sicuramente porterà TAMAS S.p.A. ad un ulteriore trend di crescita con nuove importanti opportunità sul mercato attuale.

«E’ mio desiderio ringraziare fortemente i soci che mi hanno affiancato con dedizione e competenza – ISA S.p.A., Claudio Ferigolli e Maria Elisabetta Podetti che con me hanno avuto l’idea e la voglia di provarci. Il successo è stato ottenuto grazie ad una squadra forte e coesa nella quale l’unità di intenti e la volontà di raggiungere gli obiettivi hanno costituito gli elementi principali per costruire quello che ora è TAMAS S.p.A.. Un ringraziamento particolare a tutto lo Staff Tecnico composto da giovani fantastici, all’Amministrazione, al personale che gestisce i cantieri, e non per ultimi a tutto il personale operativo, un caloroso grazie a tutti voi ed un augurio a proseguire l’attività con serietà e professionalità. Un ultimo ringraziamento inoltre a tutti i clienti, alle istituzioni, alle Università ma anche a tutti i clienti privati che hanno riposto in noi sempre grande fiducia» – Conclude Giovanni Coletti