“Ghost” compie 30 anni: 5 curiosità che (forse) non sai sul film più romantico di sempre

Era il 13 luglio 1990 e nelle sale usciva per la prima volta uno dei film che avrebbe segnato per sempre il mondo della cinematografia mondiale: “Ghost“. La pellicola romantica, interpretata da Demi Moore e Patrick Swayze, con una meravigliosa Whoopy Goldberg, compie 30 anni.

È incredibile come ancora oggi, a distanza di tutto questo tempo, tutti noi siamo disposti a vederlo, vederlo e rivederlo, sempre. Ogni volta che lo danno in tv non ci sono ragioni, ci mettiamo sul divano e puntualmente piangiamo.

Ad oltre 10 anni dalla morte di uno dei protagonisti (Patrick Swayze morì per un tumore al pancreas il 14 settembre 2009) per celebrare i 30 anni dalla sua uscita, ecco 5 curiosità che forse non sai del film.

Mel Gibson, Kevin Costner e Harrison Ford furono contattati prima di Patrick Swayze ma rifiutarono di fare il film.

L’anno dopo dell’uscita del film Patrick Swayze fu eletto l’uomo più sexy del mondo da «People» anche grazie ala sua interpretazione nel film

La canzone «Unchained Melody» che accompagna il film realizzata nel 1965 raggiunge la vetta delle classifiche mondiali solo nel 1990. La pellicola incassò oltre 500 milioni di dollari al botteghino. Il film fu un autentico successo e ottenne due premi oscar tra cui uno per la miglior attrice non protagonista Whoopy Goldberg

