Controlli motociclisti: nuovo giro di vite in Trentino disposto dal Questore Cracovia

La prevenzione degli incidenti stradali è una dei temi che maggiormente preoccupa la Polizia di Stato.

I dati degli ultimi anni, seppur in discesa, ci dicono che nel 2018 (fonte Istat) gli incidenti stradali con lesioni alle persone sono stati 172.553, in calo rispetto al 2017 (-1,4%), con 3.334 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 242.919 feriti (-1,6%).

Sono, però 795, circa un quarto di tutti i decessi, le vittime tra ciclomotori e motociclisti. Quest’ultimo dato è particolarmente preoccupante, considerato la sproporzione con gli altri mezzi in circolazione e l’uso, prevalentemente estivo, della moto.

Per tale motivo all’inizio di giugno il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Commissario del Governo Lombardi ha affrontato il tema indicando le azioni che potevano essere messe in campo per limitare l’incidentalità sulle strade provinciali.

Con l’inizio di luglio il Questore Cracovia ha disposto, in particolare nei fine settimana, una serie di controlli da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali sulle strade trentine, alcune delle quali, già teatro di numerosi incidenti stradali.

Saranno in particolare, controllati i tratti più esposti delle valli del trentino, come la Valsugana, val D’Adige, la Val di Non, la Val di Sole, la Val di Fassa, Val di Fiemme, Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Val Giudicarie, Val del Chiese, ecc..

La massiccia presenza delle pattuglie e la collocazione nelle zone a maggior rischio, non solo è diretta a sanzionare gli utenti che violeranno le norme del Codice della Strada, ma, principalmente, mira alla dissuasione dei comportamenti illeciti o imprudenti degli utenti della strada con particolare attenzione ai motociclisti.