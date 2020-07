Al Parco delle Terme di Levico il concerto del “Max De Aloe Quartet”

Nel Parco delle Terme di Levico, venerdì 17 luglio ad ore 21.00, si esibirà il Max De Aloe Quartet proponendo “Just for one Day”.

Il concerto fa parte della rassegna “Vivere il Parco”, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Il concerto, gratuito, si terrà all’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco e in caso di maltempo presso Villa Sissi – in questo caso con l’entrata consigliata da Via Silva Domini 1 – adiacente all’ Imperial Grand Hotel, con posti a sedere contingentati e assegnati in ordine di arrivo.

“Just for one Day” è un viaggio intorno alla musica di David Bowie completamente rivisitata dal quartetto in un mix che spazia tra jazz contemporaneo e rock. Atmosfere visionarie, notturne, ipnotiche miscelate a momenti più coinvolgenti e dissacranti.

Il Max De Aloe Quartet non cerca la semplice cover o l’omaggio ma ha un suo suono, una sua matrice stilistica precisa, che anche in questo progetto emergono in maniera preponderante.

Il repertorio spazia tra i primi successi di Bowie, arrivando fino a “Blackstar” uscito nel 2016.

Non mancano alcuni nuovi brani originali composti appositamente da Max De Aloe.

Sul palco si esibiscono: Max De Aloe – armonica cromatica e fisarmonica, Roberto Olzer – pianoforte, Marco Mistrangelo – contrabbasso, Nicola Stranieri – batteria.

Programma completo:clicca