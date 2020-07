Senza mascherina e biglietto sono invitati a scendere dall’autobus: allora scagliano le lattine contro il mezzo

Arriva un’altra storia incredibile in tempi di Covid 19 dove a regnare, (tanto per cambiare) è la maleducazione, l’inciviltà, e la mancanza di rispetto per le regole e per chi deve far rispettare.

Venerdì nel primo pomeriggio su un autobus della Trentino Trasporti alla fermata dell’Obi salgono un tunisino e due ragazzi giovani dell’est. Non hanno il biglietto e le mascherine non sono indossate nel modo giusto.

«Ne approfittano perché sanno che ora non è possibile fare il biglietto sugli autobus» – spiega un testimone

L’autista che in tempi di covid 19 deve svolgere anche delle mansioni di «sceriffo» spiega subito ai 3 giovani che la mascherina devono indossarla e non portarla sul mento.

Sembrano capire e s’infilano in fondo all’autobus con delle lattine in mano, ma dopo 60 secondi le mascherine sono di nuovo sul mento.

L’autista se ne accorge e ferma l’autobus e li riprende.

Questa volta sembrano capire e indossano nuovamente le mascherine nel modo giusto lamentandosi per il comportamento troppo zelante del dipendente della Trentino Trasporti.

Dopo circa 100 metri siamo però daccapo: e allora l’autista interviene nuovamente e le mascherine tornano su.

Ma solo per 100 metri ancora.

A questo punto l’autista piuttosto contrariato invita a scendere i 3 alla fermata di Via Segantini. I 3 reagiscono male e cominciano ad insultare l’autista che decide di non partire fino a che i tre non sono a terra minacciando di chiamare i Carabinieri.

Allora i 3 stranieri scendono dall’autobus sputando e dando della manate in segno di disprezzo sulle porte dell’autobus e mentre l’autista sta partendo scagliano la lattina piena di liquido contro il mezzo. (foto)

Un esempio di arroganza e prepotenza che purtroppo di questi tempi non rimane isolato a Trento: gratis sull’autobus che pagano i contribuenti trentini e arroganti, violenti e prepotenti nei confronti di coloro che lavorano e loro malgrado devono anche cercare di far rispettare le regole.

«Andavano alla stazione – racconta un testimone del fatto – bastava mettessero la mascherina ancora per pochi minuti, mi chiedo che gli sarebbe costato. Ma per loro è come una sfida, verso chi gli accoglie e spesso li mantiene. Una cosa francamente difficile da capire»