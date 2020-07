Quando la musica è più forte anche del Covid: torna “TrentinoInJazz Valli del Noce”, un festival all’insegna della leggerezza

Quando la musica è più forte anche del Covid. E riesce a regalare momenti di leggerezza, di gioia, di spensieratezza.

Nonostante il periodo particolare e le incertezze a esso legate, che fino all’ultimo hanno messo in dubbio una proposta entrata ormai nel tradizionale palinsesto estivo noneso e solandro, anche quest’anno “Trentino In Jazz Valli del Noce” tornerà a riempire – con tutte le accortezze del caso – le piazze dei centri abitati delle Valli di Non e di Sole. Senza dimenticare l’immancabile e suggestivo appuntamento a San Romedio.

Il Festival, guidato dall’associazione TrentinoJazz e realizzato grazie al contributo della Fondazione Caritro, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, prenderà il via venerdì prossimo 17 luglio in piazza Municipio a Cles.

Proprio a Cles, a Palazzo Assessorile, si è tenuta oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della rassegna musicale, alla quale hanno preso parte anche i consiglieri provinciali Lorenzo Ossanna e Denis Paoli, che si sono complimentati con gli organizzatori, rivolgendo un augurio particolare di buona riuscita della manifestazione.

A fare gli onori di casa è stato l’assessore alla cultura Vito Apuzzo. «Direi che oggi la frase più significativa è: “ce l’abbiamo fatta” – ha esordito Apuzzo nel sottolineare l’importanza di una manifestazione diffusa, che coinvolge diversi luoghi e diverse realtà –. E questo grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno scommesso sulla cultura, superando le mille difficoltà di questo periodo. Questa volta abbiamo fatto una richiesta agli organizzatori: che il programma puntasse sulla leggerezza, perché ne abbiamo davvero bisogno. Il che non significa avere proposte di minor valore, anzi, anche quest’anno la qualità sicuramente non manca».

La parola è quindi passata a Chiara Biondani, presidente di TrentinoJazz: «Sarebbe stato un peccato, considerati anche i pochi eventi previsti in questo periodo, rinunciare al nostro Festival – ha detto –. Anche se siamo arrivati quasi all’ultimo a decidere di realizzare la rassegna, la cordata storica di Comuni ha risposto ancora una volta “presente” e quindi avremo sei appuntamenti fino al 26 luglio sparsi nelle Valli del Noce: da Malé a Cles, da Predaia a Ville d’Anaunia».

Ad animare questa 18esima edizione ci saranno artisti italiani e alcuni trentini. Rappresenta una novità il fatto di poter prenotare il proprio posto online (garantito fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo), visto che gli spazi saranno allestiti per assicurare il distanziamento e godere dei vari concerti in sicurezza: per ogni informazione è possibile consultare la pagina Facebook “TrentinoInJazz” e il servizio, così come la partecipazione ai concerti, è gratuito.

Soddisfatto della nuova proposta anche Massimo Chini, presidente della Scuola Musicale Celestino Eccher che collabora all’organizzazione: «Sono felice che il Festival sia riproposto anche quest’anno – ha sottolineato –. Questi appuntamenti ci danno la speranza di poter riaprire a settembre la scuola musicale, speriamo siano di buon auspicio».

SEI CONCERTI, UN’UNICA ANIMA JAZZ – A illustrare il programma nel dettaglio è stato il direttore artistico Massimo Faes, che ha offerto anche una breve descrizione degli artisti coinvolti.

«Stavamo preparando un programma nutrito e ambizioso – ha rivelato Faes –. Poi è arrivato il Covid e abbiamo dovuto ripensare un po’ il tutto. Alcune proposte della struttura originale, comunque, le abbiamo potute conservare. Da sottolineare il fatto che proponiamo tre appuntamenti con protagonisti degli artisti della nostra regione. In questo modo cerchiamo di valorizzare le nostre risorse territoriali».

Come detto, si inizia venerdì prossimo 17 luglio alle 21 in Corso Dante a Cles (in caso di pioggia in aula magna delle scuole medie) con i “Four on six”.

Con la nuova produzione discografica “Colpo di Testa”, il gruppo siculo-milanese unisce diversi generi (swing, jazz melodico, chanson francaise, musiche popolari e addirittura brani tratti dalla tradizione operistica italiana) riproposti in chiave manouche. Nascono così sonorità variegate ed eleganti che trovano un punto d’incontro nel ritmo incalzante tipico della musica gitana.

La piazza dei Cristani di Rallo farà da cornice mercoledì 22 luglio alle 21 al concerto “Morning Light” di Fiorenzo Zeni, sassofonista e compositore bolzanino che ha pubblicato, dopo una lunga attesa, la seconda opera discografica che porta il suo nome.

Il giorno dopo, giovedì 23 luglio, si torna a Cles, stavolta in piazzetta Cesare Battisti, per sentire il “Michelangelo Scandroglio Group”, formato da giovani (ma già affermati) musicisti. Il contrabbassista leader del gruppo ha pubblicato quest’anno il proprio album d’esordio, un lavoro profondamente ispirato dalla nuova corrente jazzistica contemporanea.

Venerdì 24 luglio sempre alle 21 sarà poi la volta del “Mirko Pedrotti Quintet”, che si esibirà in piazza Padre Eusebio Chini a Segno con tutta la propria forza compositiva ed espressiva ricca di coerenza e originalità.

C’è grande attesa per l’appuntamento al Santuario di San Romedio, che si terrà sabato 25 luglio alle 21, con Lula Pena, chitarrista e poetessa portoghese che si muove nel mondo del “fado”. «La sua musica è essenziale, sembra una poetessa che legge poesie arricchite dalla melodia. Uno spettacolo sempre intenso» è il commento del direttore artistico Faes.

Il Festival di musica jazz si concluderà quindi in piazza Regina Elena a Malé domenica 26 luglio alle 21 con il concerto di “Giuliano Cramerotti – Krambriz Quartet”.

Cramerotti, jazzista trentino con oltre 40 anni di carriera musicale all’attivo, sigla il suo album da solista con il cd “Tokyo”: una miscela di brani originali e due bellissimi omaggi e Chick Corea con “Windows” e a Carlos Aguirre con “Milonga Gis”.