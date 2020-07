Elezioni, l’appello di Marcello Carli: «La scuola viene prima della politica, no ai seggi trentini nelle scuole»

Il Presidente della Regione ha appena firmato: il 20 e il 21 settembre si voterà per le elezioni comunali in 158 comuni del Trentino.

In contemporanea dentro le urne si voterà anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Quindici giorni dopo, il 4 ottobre sarà la data dell’eventuale turno di ballottaggio.

Dopo la conferma Marcello Carli candidato sindaco dei movimenti civici di Trento interviene ricordando che è necessario ricordare anche un’altra data importante: cioè quella del 14 settembre che per il mondo scolastico significa finalmente il ritorno a scuola e quindi alla normalità.

«La politica non dovrebbe tanto pensare a sé stessa» – scrive Carli attraverso una nota. Poi continua: «La scuola trentina sta affrontando in questi mesi prove devastanti. Da un anno e mezzo manca una vera politica della scuola, e tutti erano già molto nervosi. Poi sono arrivati i mesi di chiusura; infine adesso, e solo una settimana dopo la prevista ripresa, rischiamo di ritrovarci con i seggi elettorali negli edifici scolastici che dovrebbero richiudere: così, tra logistica, disinfezione, pulizia, altre preziosissime ore di lezione andranno perdute. Senza considerare i rischi derivanti dall’afflusso di centinaia, migliaia di persone in quello che dovrebbe essere un luogo protetto, perché non può assolutamente permettersi altre chiusure».

Poi ecco l’appello del candidato Sindaco Marcello Carli: «credo che questo non possa, non debba accadere: e rivolgo un appello pressante alle autorità competenti per dire NO ai seggi nelle scuole trentine! Sarebbe assurdo, dopo una ripresa così faticosa e difficile, gravare nuovamente sulle spalle di ragazzi e famiglie. Chi amministra è chiamato a uno sforzo di fantasia: i seggi si potrebbero ad esempio allestire nelle caserme o in altre strutture pubbliche disponibili. E saremo ben lieti, se ci sarà chiesto un contributo, di fornire una serie di idee al riguardo»

E ancora: «Una cosa però deve essere chiara: evitiamo di bloccare le scuole trentine. Se anche altri candidati sottoscriveranno questo appello ne saremo ben lieti, perché su certe battaglie sarebbe positivo se la politica, finalmente – conclude Carli – per una volta parlasse la lingua della concordia e dell’unità».

