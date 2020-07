Coronavirus: anche oggi zero contagi in Trentino

Fortunatamente anche la giornata odierna offre dati molto positivi riguardo alla diffusione del contagio Covid 19 in Trentino.

Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che nelle ultime ore non ci sono stati decessi per coronavirus né sono stati riscontrati nuovi casi positivi.

Come quasi sempre accade in corrispondenza con la domenica, il numero di tamponi analizzati ieri è limitato (97, tutti a cura dell’Apss). Restano 2 le persone ricoverate in ospedale, ma nessuno si trova in rianimazione.

