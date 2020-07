Attenzione alle zecche: in Trentino dieci infezioni in due mesi

Con l’arrivo della bella stagione sono arrivate anche le zecche. Dei dieci casi finora riscontrati, in un paio di casi è stato necessario il ricovero ospedaliero. In tutti i casi si è comunque manifestata una forma febbrile senza la compromissione neurologica.

Per chi frequenta i boschi e gli spazi verdi è bene tenere alta la guardia. L’Azienda sanitaria ha attivato ieri il servizio di vaccinazione contro l’encefalite da zecca.

L’appuntamento va fissato tramite cup per via telefonica o con modalità online. La vaccinazione è gratuita e non è necessaria l’impegnativa.

E’ inoltre possibile scegliere la vaccinazione in uno dei seguenti centri: Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Mezzolombardo, Rovereto, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa, Primiero-Tonadico, Tione, Trento.

La vaccinazione include tre dosi. La seconda deve essere effettuata a una distanza da 1 a 3 mesi dalla prima, mentre la terza deve essere effettuata a una distanza da 5 a 12 mesi dalla seconda dose.

Dopo tre anni è in programma una dose di richiamo. Bisogna recarsi nelle sedi vaccinali, muniti di mascherina e con il foglio di triage che attesti l’assenza di sintomi da Covid-19.

Qualora si scoprisse di avere una zecca bisogna toglierla il prima possibile ed evitare di recarsi in pronto soccorso. Se dopo pochi giorni dal morso si notasse una chiazza rossa in rilievo (borelliosi) bisogna rivolgersi al proprio medico di base che provvederà alla somministrazione di una terapia antibiotica.

Il vaccino è prenotabile tramite cup in modalità online o per via telefonica. Per chi scegliesse la modalità online bisogna autenticarsi con la tessera sanitaria, scegliere l’opzione «prenotazione senza ricetta», poi «servizio sanitario nazionale» e infine inserire nel motore di ricerca Tbe o zecca.

Per chi invece scegliesse la via telefonica è possibile chiamare da telefono cellulare il numero 0461 379400 o da telefono fisso il numero 848 816 816. L’orario per chiamare è da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13.